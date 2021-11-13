banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!
Bodrum’da aynı bölgede yine yangın çıktı
Bodrum’da aynı bölgede yine yangın çıktı
Diyarbakır Cezaevi’ni kapatılıyor
Diyarbakır Cezaevi’ni kapatılıyor

AB Büyükelçisi Meyer-Landrut: "Türkiye’de beni en çok şaşırtan kültürün çeşitliliği oldu"

Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Bu ülkeye geldiğimde beni en çok şaşırtan şey kültürün çeşitliliği oldu. Gittiğimiz her ilde farklı farklı kültürlerle bir araya geldik" şeklinde konuştu.

Politika 13.11.2021, 11:14
AB Büyükelçisi Meyer-Landrut: "Türkiye’de beni en çok şaşırtan kültürün çeşitliliği oldu"

Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Bu ülkeye geldiğimde beni en çok şaşırtan şey kültürün çeşitliliği oldu. Gittiğimiz her ilde farklı farklı kültürlerle bir araya geldik" şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, göreve başladığı günden bugüne kadar geçen son 1 yıllık süreci İhlas Haber Ajansı’na değerlendirdi. Ankara’da en çok Ankara Kalesi’nin etrafında dolaşmayı sevdiğini belirten Meyer-Landrut, Türkiye’nin kültür bakımından çok zengin olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin birçok bölgesini gezebildiğini belirten Meyer-Landrut, “Gittiğim yerlerde farklı farklı kişilerle tanıştım. İnsanlar gerçekten bize nazik, kibar ve misafirperver davrandılar. Bundan dolayı mutluyum. Bu ülkeye geldiğimde beni en çok şaşırtan şey kültürün çeşitliliği oldu. Gittiğimiz her ilde farklı farklı kültürlerle bir araya geldik. Gerçekten bu ülke farklı kültür katmanlarından oluşan çok zengin bir ülke. Her yerin kendine ait yemekleri, mutfak özellikleri var. Gerçekten de bu farklılığı keşfediyor olmak benim için en büyük sürpriz oldu” dedi.

Türkiye’de en sevdiği yemeğin döner olduğundan bahseden Meyer-Landrut, “Berlin’de yaşadığım zaman devamlı olarak döner yerdim. Türkiye’ye geldiğimde ise dönerin farklı bir şey olduğunu keşfettim. Buradaki çeşitler çok daha zengin ve Berlin’de karşılaştığımız döner mukayese edildiğinde çok daha farklı” diye konuştu.

"Kahvenin tadını daha çok sabah saatlerinde çıkarıyorum"

Ayrıca, Türkiye için kahvenin gerçekten çok önemli bir unsur oluğunun da altını çizerek, “Ben Türk Kahvesi’ni önemli bir içecek olarak nitelendiriyorum ama şahsen öğleden sonraları içmiyorum. Daha çok sabah saatlerinde tadını çıkarıyorum. Tatlı yerken de dikkatli olmam gerekiyor ama lokumun oldukça leziz olduğunu söyleyebilirim” açıklamasında bulundu.

Türkiye’den ayrıldıktan sonra en çok özleyeceği tadın ne olduğu sorusunu yanıtlayan Meyer-Landrut, “Özellikle eti hazırlama biçiminiz çok zengin. Özellikle de kuzu eti konusunda bunu düşünüyorum. Gittiğim yerlerde farklı farklı balıkları da tatma fırsatım oldu ama hemen şunu da ekleyim daha buradayım, daha bir yere gitmiyorum” açıklamasında bulundu.

"Ankara Kalesi’nin etrafında gezmeyi çok seviyorum"

Ankara’nın ‘gri şehir’ olduğu yorumuna katılmadığının altını çizen Meyer-Landrut, “Ankara’ya geldiğimde sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde geldim. Tabii ki bu durum hiçbir kent için normal bir durum değil. Bu son dönemde bildiğiniz gibi restoranlar açıldı, çocuklar okullarına döndü. Ben de Ankara’nın daha hareketli olduğu, daha canlı olduğu yüzünü görmeye başladım. İlk geldiğim yılla mukayese edersem eğer bu sene Ankara’da bulunmak çok daha mutluyum” diye konuştu.

Yaşadığı bölgede en çok bulunmayı sevdiği yerin neresi olduğunu da cevaplayan Meyer-Landrut şunları söyledi:

“Aslında bunu hiç düşünmemiştim ama şimdi şöyle bir düşündüğümde Ankara Kalesi’nin etrafındaki bölgeden hoşlandığımı söyleyebilirim. Çünkü orada gerçekten Türk geleneklerinin yaşadığını hissedebiliyorsunuz. Örneğin el sanatlarıyla ilgili pek çok şeyi görebiliyorsunuz. Zamanım olduğu zaman o bölgede zaman geçirmeyi sevdiğimi söyleyebilirim”

"Tarihimizle birlikte ortak yönlerimiz var"

Büyükelçi Meyer-Landrut, Türkiye’nin Avrupa Birliği açısından çok büyük öneme sahip olduğunun altını çizerek, AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da başarılı olacağı konusunda umut ettiğini kaydetti.

AB ile Türkiye arasında kültürlerarası diyalog olduğunu bildiren Meyer-Landrut, “Gençlik değişim programları var, sporla ilgili birçok aktiviteyi birlikte yapıyoruz. Daha fazlasını yapabilmek için de büyük potansiyelimiz var. Bu tür faaliyetlerle birlikte birbirimizi çok daha iyi tanıyabiliriz ve çok şey öğrenebiliriz. Örneğin sivil toplum örgütleri birbirleriyle yakın iletişime geçtiğinde, aramızda olan yanlış algının giderilmesine büyük katkı sağlayacaktır. Aynı coğrafyada bulunuyoruz. Tarihimizle birlikte ortak yönlerimiz var” değerlendirmesinde bulundu.

"Üzerinde yaşadığımız bu gezegen daha yaşanılabilir bir hal alabilir"

Paris Anlaşması’na Türkiye’nin katılmasının çok önemli bir adım olduğunu da söyleyen Meyer-landrut, “Bu gerçekten oldukça önemli bir karardı. Kararla birlikte artık Türkiye, AB’ye üye olan ülkeler ve dünyanın diğer pek çok ülkesiyle beraber bu küresel ısınmanın azaltılması amacıyla aynı yol üzerinde yürümeye başladı. Böylelikle üzerinde yaşadığımız bu gezegen daha yaşanılabilir bir hal alabilir. Alınan bu kararı büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Böylelikle küresel ısınmayla mücadelede iş birliğine yönelik olarak daha büyük fırsatlar doğmuş oluyor. İklim değişikliğinin ortaya çıkarabileceği olumsuz sonuçların engellenmesine yönelik yine ortak adımlar atılabilecek” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6