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AB: "Azerbaycan-Ermenistan arasında Nisan ayı sonuna kadar Ortak Sınır Komisyonu kurulacak"

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüşmesinin ardından, "Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınır hattının belirlenmesi için Nisan ayı sonuna kadar Ortak Sınır Komisyonu kurulması konusunda anlaşma sağlandı" dedi.

Politika 07.04.2022, 11:51
AB: "Azerbaycan-Ermenistan arasında Nisan ayı sonuna kadar Ortak Sınır Komisyonu kurulacak"

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüşmesinin ardından, "Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınır hattının belirlenmesi için Nisan ayı sonuna kadar Ortak Sınır Komisyonu kurulması konusunda anlaşma sağlandı" dedi.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından AB Konseyinden yazılı açıklama geldi. Görüşmede ele alınan konulara yer verilen açıklamada, "Liderler, Aralık 2021’de Brüksel’deki son toplantılarından ve Şubat 2022’de Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptıkları video konferanstan bu yana gelişmeleri değerlendirdi. Verilen taahhütlerin uygulanmasına ilişkin ilerlemeyi gözden geçirdiler. Son zamanlarda bildirilen gerginlikleri tartıştılar ve 9/10 Kasım 2020 üçlü beyanının hükümlerine tam olarak uymanın gerekliliğini yinelediler. 30 Mart 2022’de AB himayesinde Brüksel’de Ermenistan ve Azerbaycan’dan üst düzey temsilcilerin toplantısını memnuniyetle karşıladılar ve liderler düzeyinde varılan anlaşmaların yeterli takibini sağlamak için bu angajmanın sürdürülmesi gerekliliği üzerinde anlaştılar" ifadeleri kullanıldı.

Michel’den tüm önemli insani meselelerin tam ve hızlı bir şekilde çözülmesi vurgusu

Açıklamada, ayrıca Michel’in ifadelerine de yer verildi. Güven ve barış içinde bir arada yaşamayı teşvik etmek için her iki tarafın da çabalarının önemini vurgulayan Michel, esirlerin serbest bırakılması ve kayıp kişiler meselesinin geniş bir şekilde ele alınması da dahil olmak üzere tüm önemli insani meselelerin tam ve hızlı bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladı. Michel ayrıca AB’nin bu çabayı desteklemeye hazır olduğunu belirtti. Michel, AB’nin aynı şekilde Azerbaycan ve Ermenistan arasında güven artırıcı tedbirlerin yanı sıra uzman tavsiyesi sağlamaya devam etmek ve mali yardımı hızlandırmak, çatışmalardan etkilenen nüfusa, rehabilitasyon ve yeniden yapılanmaya yardım etmek de dahil olmak üzere mayın temizleme çabalarını desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Dışişleri bakanlarına barış anlaşması hazırlanması konusunda çalışma talimatı

Cumhurbaşkanı Aliyev’in ve Başbakan Paşinyan’ın iki ülke arasında bir barış anlaşmasına doğru hızla ilerlemek istediklerini vurgulayan Michel, bu amaçla Dışişleri Bakanlarına gerekli tüm konuları ele alacak şekilde bir barış anlaşmasının hazırlanması konusunda çalışma talimatı verilmesinin kararlaştırıldığını kaydetti. Michel, Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınır hattının belirlenmesi için Nisan ayı sonuna kadar "Ortak Sınır Komisyonu" kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını ifade etti.

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