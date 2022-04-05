AB, 19 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Avrupa Birliği (AB), 19 Rus diplomatı "diplomatik statülerine aykırı faaliyetlerde bulundukları" gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan etti.

Ukrayna’nın Bucha kentindeki sivil ölümlerin ortaya çıkmasının ardından Avrupa Birliği (AB), 19 Rus diplomatı "diplomatik statülerine aykırı faaliyetlerde bulundukları" gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan ederek, Rus diplomatlardan Belçika’dan ayrılmalarını istedi. AB tarafından yapılan açıklamada, "Yüksek Temsilci Josep Borrell’in kararına dayanarak, Rusya’nın Brüksel’deki AB Daimi Misyonu’nun 19 üyesi diplomatik statülerine aykırı faaliyetlerde bulundukları için istenmeyen kişi olarak ilan edildi" denildi. AB’nin Rus diplomatlar hakkında aldığı kararın Rusya’nın kontrolündeki Ukrayna şehirlerindeki sivil ölümlerine tepki amaçlı alındığı ifade edilerek, sivil ölümler vahşet olarak nitelendirildi.

“Rusya’nın AB Daimi Misyonu’nun bir dizi yetkilisini istenmeyen kişi olarak belirlemeye karar verdim”

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Bucha’da ve Ukrayna’daki Rus işgali altındaki diğer yerlerde işlediği vahşetlerin ardından Rusya’ya daha fazla yaptırım uygulamak için Konsey onayına yönelik teklifler sunduklarını belirterek, teklifte belli teknolojiler ve jet yakıtı da dahil olmak üzere belirli malların ihracatına yönelik yasakların artırılması, devlet bütçesine önemli gelir sağlayan malların ithalatının yasaklanması, başta kömür olmak üzere bazı yakıtların ithalatının yasaklanmasının yer aldığını aktardı. Rus gemilerinin AB limanlarına girmesini yasakladıklarını belirten Borrell, mevcut yaptırım listelerinin genişletilerek siyaset dünyası, iş sektörü, propaganda faaliyetlerinde bulunan kişiler, finans, askeri sanayi ve ulaştırma sektörlerinin hedef alındığını aktardı.

Borrell, 4 önemli Rus bankasının SWIFT sisteminden çıkarılacağını ifade ederek, söz konusu bankaların ayırıca AB’deki her türlü finansal işleme katılmaktan da men edileceğini açıkladı. Rus halkını hedef almadıklarının altını çizen Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaşını destekleyen siyasileri ve oligarkları hedef aldıklarını vurguladı. Borrell, “Rusya’nın 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’ni ihlal etmek de dahil olmak üzere, AB’nin ve üye devletlerimizin çıkarlarına ve güvenliğine karşı yasa dışı ve yıkıcı eylemleri yanıtsız kalmıyor. Bu nedenle bugün, Rusya’nın AB Daimi Misyonu’nun bir dizi yetkilisini diplomatik statülerine aykırı faaliyetlerde bulundukları için istenmeyen kişi olarak belirlemeye karar verdim” dedi.

Öte yandan Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sonrası şu ana kadar İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda, İsveç ve Belçika ülkelerinde bulunan Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı.