9. Cumhurbaşkanı Demirel mezarı başında anıldı

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 7. yılında memleketi Isparta’daki anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı.

Atabey ilçesindeki İslamköy’de 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in mezarının bulunduğu Çalca Tepesi’nde düzenlenen törene katılım yoğun oldu. Törende Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Demirel’in anıt mezarının etrafı gül yapraklarıyla çevrildi. Törende Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini sundu. Tören, Demirel’in öz geçmişinin okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.

"Bugün Demirel günü"

Törene katılan eski bakanlardan Esat Kıratlıoğlu, Süleyman Demirel’le ilk tanışan politikacılardan biri olduğunu söyledi. Demirel ile 1960 yılında DSİ Genel Müdürlüğü’nde tanıştıklarını anlatan Kıratlıoğlu, “Dostluğumuz, kardeşliğimiz, ağabeyim, devlet adamım, reisi cumhur ve başbakan olarak uzun yıllar birlikte çalışmaktan zevk duydum. Kendisi ile ayrılmaz bir birlikteliğimiz oldu. Süleyman Demirel’in törenine gelmek beni çok heyecanlandırıyor. Sanki yaşıyormuşta huzuruna geliyorum ve kucaklayacakmışım gibi oluyor. Benim için bugün Demirel günüdür. Onun hatırası önünde sonsuz saygı ve sevgiyle eğiliyorum” dedi.

Törene Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekilleri Recep Özel ve Uğur Gökgöz, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eski CHP Milletvekili İlhan Kesici, askeri ve siyasi erkan, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve Demirel’in yakınları katıldı. Törenin ardından vatandaşlar Demirel’in mezarı başında dua edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Bir vatandaşın ise Süleyman Demirel ile özdeşleşen fötr şapka ile poz verdiği görüldü.

Demirel’in mezarına gün boyu ziyaretler devam edecek.