7 ayda 59 bin 40 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu yıl ülkeden sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 136 artış göstererek 59 bin 40 olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Göç İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, 7 ayda 59 bin 40 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, 2022’de 183 bin 934 Kaçak Göçmenin ülkeye girişinin engellendiği de açıklandı.

Sınır güvenliğinin en üst düzeyde tutulması için güvenlik duvarları, aydınlatma sistemleri, kamera, optik kuleler, devriye yolları, hendek, tel çit çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği belirtilen açıklamada 2021 yılında Doğu illerinde ve Güney illerde olmak üzere toplam 451 bin 96 kaçak göçmenin ülkeye girişinin engellendiği, 2022 yılında ülkeye girişi engellenen kaçak göçmen sayısının ise 183 bin 934 olarak gerçekleştiği bildirildi.

2022 yılında 132 bin 430 kaçak göçmen yakalandı

Göç İdaresi Başkanlığı ve Güvenlik güçleri personelince 7/24 esasına göre kaçak göçle mücadele aralıksız sürdürülüyor. Yapılan denetimler ve operasyonlar sonucunda; 2021’de yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan 162 bin 996 kaçak göçmen yakalanırken, 2022 yılında bugüne kadar yakalanan kaçak göçmen sayısı 156 bin 167’ye ulaştı. Bu sayı mükerrerlikten arındırıldığında ise 132 bin 430 olarak kayıtlara geçti.

7 Ayda 146 charter seferi düzenlendi

2022 yılının ilk yedi ayında Afganistan’a düzenlenen 144 adet charter (özel uçak) seferi ile 26 Bin 309 ve 9. Bin 419’u tarifeli uçuşlarla olmak üzere toplam 35 bin 728 Afganistan vatandaşının da ülkesine dönüşü sağlandı.

Aynı dönemde Pakistan’a düzenlenen 2 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 7 bin 214 kaçak göçmen güvenli bir şekilde ülkesine gönderildi.

2022’de 59 bin 40, 6 Yılda 358 bin 736 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Tüm uyruklarla birlikte bu yılın ilk 7 ayında 59 bin 40 kaçak göçmen sınır dışı edildi. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı sayısında yüzde 136 artış oldu.

2016 yılından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı ise 358 bin 736 olarak gerçekleşti. Terke davet edilip çıkış yapanlarla birlikte bu sayı 386 bin 564’e ulaştı.

Geri gönderme merkezi kapasiteleri 20 bin e yükseltilerek sınır dışı etme ve geri gönderme merkezleri işlemleri ile Türkiye, Avrupa ülkelerini geride bıraktı. Hâlihazırda geri gönderme merkezlerinde 93 farklı uyruktan 17 bin 942 yabancı (6 bin 945’i Afganistan, 4 bin 511’i Pakistan ve 6 bin 486 diğer uyruk) idari gözetim altıda olup sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Gönüllü geri dönüş sayısında da artış devam ediyor. Bugüne kadar Türkiye’den 514 bin 358 Suriyeli, gönüllü geri dönüş çerçevesinde ülkesine döndü.

697 bin 394 yabancı Avrupa’ya geçti

Son 6 yıl içerisinde Avrupa’ya geçen yabancı sayısı ise 697 bin 394 olarak kayıtlara geçti.