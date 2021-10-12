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6’ncı Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün vefatının 34. yıl dönümü

6’ncı Cumhurbaşkanı Fahri Sabit Korutürk, ölümünün 34. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Politika 12.10.2021, 11:25
6’ncı Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün vefatının 34. yıl dönümü

6’ncı Cumhurbaşkanı Fahri Sabit Korutürk, ölümünün 34. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

6’ncı Cumhurbaşkanı Fahri Sabit Korutürk’ün ölümünün 34. yıl dönümü, Ankara Devlet Mezarlığı’ndaki kabrinin başında düzenlenen resmi törenle anıldı. Tören kısıtlı katılımla gerçekleştirildi. Törene Korutürk’ün ailesi, devlet yetkilileri ve askeri yetkililer katıldı.

Tören, Korutürk’ün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı çelengi, Türk Silahlı Kuvvetleri çelengi ve Korutürk ailesinin çelenginin kabre konulması ile devam etti. Tören, saygı duruşu ve devlet yetkilileri tarafından Korutürk ailesine taziye sunulmasıyla son buldu.

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