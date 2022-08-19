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60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık" dedi.
60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık" dedi.
Politika 19.08.2022, 19:16
60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık" dedi.