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60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık" dedi.

60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık" dedi.

Politika 19.08.2022, 19:16
60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık" dedi.

60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık" dedi.

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