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6 muhalefet partisinin üçüncü buluşması gerçekleştirildi! Cumhurbaşkanı adayı açıklaması yapıldı...

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” mutabakat metnine imza atan altı siyasi partinin liderlerinin 3'üncü buluşması dün gece yarısına kadar sürdü. Toplantıdan sonra ortak bir açıklama yapıldı.

Politika 25.04.2022, 09:22
6 muhalefet partisinin üçüncü buluşması gerçekleştirildi! Cumhurbaşkanı adayı açıklaması yapıldı...

Demokrat Parti Genel Merkezi’ne ilk olarak saat 19.18’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Kılıçdaroğlu’nun ardından saat 19.22’de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve hemen ardından da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener parti genel merkezine ulaştı. Akşener yanında getirdiği baklavayı Uysal’a verdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, saat 19.30’da ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da saat 19.33’te Demokrat Parti Genel Merkezi’ne geldi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal bütün liderleri kapıda karşıladı.

GÖRÜŞME ÖZAL'IN ODASINDA YAPILDI

DP Genel Merkezi’nde düzenlenen iftarın 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın makam odasında yapıldı. DP’nin Genel Merkez Binası, 1983 yılında kurulan Anavatan Partisi’ne (ANAP) aitti. ANAP Genel Başkanı Turgut Özal, 1989’da Cumhurbaşkanı olana dek bu binayı kullandı.

GÖRÜŞME BİTTİ, ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

Altı siyasi partinin görüşmesi; saat 01.20 civarında sona erdi. Görüşmenin ardından yazılı bir ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, “Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda liderler olarak birçok kez vurguladığımız gibi uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz” ifadelerine vurgu yapıldı.

4 MADDE ÖNE ÇIKTI

Yapılan görüşmede 4 madde öne çıktı. Bu maddelerde; siyasi ahlak yasası, ekonomik ve sosyal konseye işlerlik kazandırılmasıyla ilgili düzenlemeler, Merkez Bankası’nın bağımsızlığının teminat altına alınması ile uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu bir kurumsal yapının oluşturulması vurguları yapıldı. Öte yandan Biden'ın Ermeni soykırımı hakkındaki açıklamaları ve iktidarın getirdiği yeni seçim yasasına değinildi.

Yaklaşık altı saat süren toplantının ardından, 6 liderin imzasıyla yapılan ortak yazılı açıklama şöyle:

“Milli Egemenliğimizin kaynağı Gazi Meclisimizin, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan 1920’de açılışının 102. yıldönümünden bir gün sonra bir araya gelen altı siyasi partinin liderler olarak, TBMM’ye yeniden itibar kazandıracak ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz.

“İKTİDARIN YENİ SEÇİM YASASIYLA YAPMAK İSTEDİĞİ SİYASET MÜHENDİSLİĞİ”

Bu bağlamda, iktidarın yeni seçim yasası ile yapmak istediği siyaset mühendisliğine karşı iş birliğimizi derinleştirerek sürdürme yönündeki çalışmalarımızı gözden geçirdik. Yoksullaşmayı derinleştiren hayat pahalılığı ve yaşanan ekonomik yıkım sürecinden çıkış yolları konusunda da görüş alışverişinde bulunduk.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin anayasal ve yasal çerçevesi, seçim güvenliği ve işbirliğimizin temel ilke ve hedefleri konularında oluşturmaya karar verdiğimiz çalışma gruplarının görev alanları ve çalışma yöntemlerini ele aldık.

ÇALIŞMA GRUBUNA DÖRT TEMEL GÖREV

Bu çerçevede anayasal ve yasal mevzuatla ilgili çalışma grubu;

Siyasi ahlak yasası,
Ekonomik ve Sosyal Konseye işlerlik kazandırılması ile ilgili düzenlemeler,
Merkez Bankası bağımsızlığının teminat altına alınması,
Uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu bir kurumsal yapının oluşturulması, konularında yasal hazırlık yapılması için görevlendirilmiştir.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI VURGUSU

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda liderler olarak birçok kez vurguladığımız gibi uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz.

BİDEN'IN AÇIKLAMALARI

Ayrıca, bugün ABD Başkanı Joe Biden’ın tarihi gerçekleri siyasi istismar aracı yapan açıklamasını kınıyor, geçen sene ‘soykırım’ ifadesinin ABD Başkanı tarafından ilk kez kullanılmasına güncel kaygılarla sessiz kalan iktidarın bu ağır vebalin ortak sorumluluğunu taşıdığını vurguluyoruz.”

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