500 liralık banknot basılacak mı? Bakan Nebati açıkladı!

''HİÇBİR ŞEKİLDE BU YÖNDE BİR ÇALIŞMA DA İHTİYAÇ DA YOK''

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 ve bin TL’lik banknot iddialarıyla ilgili, “Hiçbir şekilde çalışma da yok, ihtiyaç da yok” dedi.

'BANKNOT İDDİALARI NASIL ORTAYA ÇIKTI?'

Türk Lirası'ndaki değer kaybı sürerken, kağıt ve madeni paraları basma maliyeti de hammadde nedeniyle artmıştı. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, "Tedavülde bulunan bozuk paraların artık hiçbir hükmü kalmadı. Bir ekmeğin 4-5 liraya satıldığı ülkemizde 1.5-10 ve 25 kuruşların tedavülden kalkması gerekiyor. MB bu paraların tedavülden kalkması, yeni 500 ve 1000 liralık kâğıt banknotların basılması, 2.5 lira, 5 lira ve 10 liranın demir para olması için çalışmalar yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.