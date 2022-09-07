4. Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ADEX 2022’de Türk firmalarına büyük ilgi

Türk firmaları, 4. Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ADEX 2022’de büyük ilgi görüyor.

4. Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ADEX 2022 ikinci gününde Bakü’de ziyaretçileri kabul etmeye devam ediyor. Modern bir silah ve teçhizat fuarı olan ADEX 2022’de bu yıl 26 ülkeden 200’den fazla firma yer alıyor. ADEX 2022 fuarında Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde Türkiye’yi 42 firma temsil ediyor.

ADEX 2022’nin Karabağ savaşından sonra yapılan ilk savunma fuarının olması yönüyle önemli olduğunu ifade eden Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Biz Azerbaycan’da Aselsan olarak önümüzdeki sene 25. yılımızı kutlayacağız. Bizim kardeş ülkede yıllar içinde gelişen, telsizlerle başlayan sonra Aselsan’ın hemen hemen faaliyet gösterdiği her alandaki teknolojik ürünleriyle ilgili bir faaliyeti var. Bir fuarda bunları anlatmaktan, bunları göstermekten memnuniyet duyuyoruz. Dün Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev de standımızı ziyaret etti, uzun süre burada kaldı. Ona özellikle Karabağ zaferinde bizim Azerbaycan için geliştirdiğimiz ürünlerden bahsettim. Fuar dolu dolu geçiyor. Azerbaycan’a, Azerbaycan halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

HAVELSAN olarak uzun yıllardır Azerbaycan’da faaliyette olduklarını belirten HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ise, "Özellikle son iki yılda yoğun bir şekilde Azerbaycan faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Burada takip ettiğimiz bir takım işler var. Özellikle savunma sanayi yazılımları konusunda, Milli Savunma Bakanlığı’ndaki yazılımlar konusunda takip ettiğimiz işler var. Buraya getirdiğimiz ürünler var. Bu ürünlerin en başında getirdiğimiz otonom ve insansız sistemler var. Gerek kara aracı, gerek ise hava aracı, bulut altı hava aracı olmak üzere ve bunların sürü zekasıyla dijital birlik konseptine dönüştürmesi olmak üzere getirdiğimiz, buraya sunduğumuz, ilk defa Azerbaycan’a getirdiğimiz ürünler bunlar. Ayrıca bunun yanında sivil sektöre yönelik olarak, güvenlik anlamında akıllı şehirler, akıllı şehirlerde kullanılan bilgi sistemlerinin güvenliği, siber güvenliği konularında yaptığımız bir takım çalışmalar var" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’ın Türk ürünlerine karşı özel bir ilgisi olduğunu ifade eden Nacar, "Dolayısıyla biz de, kendi silahı kuvvetlerimize verdiğimiz ürünlerin birebir aynısını burada pazarlama şansı buluyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın bu fuara verdiği önemden dolayı aynı zamanda bu fuar milli katılımlı. Özellikle Cumhurbaşkanlığı’mız, Savunma Sanayii Başkanlığı’mız bu anlamda her türlü himaye ediyorlar savunma firmalarını. Dün de Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ziyaret etti stantlarımızı, bilgi aldı. Gerçekten bizim ürünlerle ilgililer ve bize çok yakınlar. İnşallah bu sıcak temaslar sonucunda çok yakın zamanda önemli sözleşmelere imza atacağımızı umut ediyoruz" dedi.

"Azerbaycan ordusu, Karabağ savaşı sırasında Türk savunma sanayii ürünlerini çok yaygın bir şekilde kullandı"

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan ordusu arasındaki işbirliğinin artmasıyla birlikte ortak kullanılan sistemlerin sayısının arttığını belirten Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "Azerbaycan ordusu Karabağ savaşı sırasında Türk savunma sanayii ürünlerini çok yaygın bir şekilde kullandı ve burada çok başarılı sonuçlar aldı. Burada özellikle SİHA’lar tarafından kullanılan mühimmatlardan Roketsan ürünleri çok ön plana çıktı. Roketsan’ın Türk Silahlı Kuvvetleri için üretmiş olduğu birçok sistemin de potansiyel olarak Azerbaycan ordusu tarafından kullanılabileceğini değerlendiriyoruz. Bizler de burada seyir füzelerimiz, balistik füzelerimiz, İHA mühimmatlarımız başta olmak üzere hava savunma sistemleri ve diğer sistemlerle, portatif sistemlerle, tanksavarlarımızla burada Azerbaycan ordusuyla paylaşmak istediğimiz kabiliyetleri sergiliyoruz. Bundan sonraki aşamada da, özellikle iki ülke arasındaki ilişkilerin hızlı bir şekilde artışıyla beraber, iki ordu arasında kullanılan sistemlerin de, çok yaygın bir şekilde ortaklaşacağını düşünüyoruz. Onun için Azerbaycan ordusu ve gereksinimlerini çok ciddi şekilde değerlendirip sonuca ulaştırmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

4. Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ADEX 2022, 8 Eylül’e kadar kapılarını ziyaretçilere açık tutacak.