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3600 Ek Gösterge ile Öğrenci Affını Kapsayan Torba Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunundu

3600 Ek Gösterge ile Öğrenci Affını Kapsayan Torba Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunundu

Politika 28.06.2022, 21:20
3600 Ek Gösterge ile Öğrenci Affını Kapsayan Torba Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunundu

3600 Ek Gösterge ile Öğrenci Affını Kapsayan Torba Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunundu

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