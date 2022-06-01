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3600 ek gösterge çalışması saat 14'te Erdoğan'a sunulacak!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 3600 ek gösterge çalışmasını saat 14'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak.
Politika 01.06.2022, 13:07 01.06.2022, 13:27
3600 ek gösterge çalışmasında bugün sıcak gelişmeler oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3600 ek gösterge çalışmasını tamamladı. Bugün saat 14:00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Çalışmalar incelendikten sonra Erdoğan son kararı verecek.