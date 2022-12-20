30 Ağustosa kadar tüm illerde Çocuk Görüşme Merkezleri açılacak

Eskişehir’de hizmete giren Çocuk Görüşme Merkezi açılışına katılan Adalet Bakanı Yardımcısı Zekeriya Birkan, “30 Ağustosa kadar Türkiye’nin tamamında çocuk teslimini Çocuk Görüşme Merkezler eliyle yürüteceğiz” dedi.

Bir takım ziyaretler için sabah saatlerinde Eskişehir’e gelen Adalet Bakanı Yardımcısı Zekeriya Birkan, Israrlı Takip Çalıştayı’na katıldı. Ardından Eskişehir Adliyesi’ne giden Birkan, Eskişehir’de 12 Aralık tarihinden itibaren hizmete başlayan Çocuk Görüşme Merkezi’nin açılışına katıldı. Şu anda 57 ilde, 233 ilçede toplam 290 merkez bulunurken, Bakan Yardımcısı Birkan, 30 Ağustos 2023’e kadar ülke genelinde tüm illerde Çocuk Görüşme Merkezi’nin açılacağını söyledi.

“İcra yolu ile çocuk teslimini tarihe gömdük”

Geçmiş dönemlerde boşanma sonucunda çocukların bir eşya gibi icra memurları tarafından teslim alındığını ve Çocuk Görüşme Merkezleri ile bu işlemin tarih olduğunu belirten Adalet Bakanı Yardımcısı Zekeriya Birkan, “Belki bu çocuk görüşme merkezi sıradan bir şey olarak görülebilir ama çok önemli ve anlamlı bir şeye hizmet ediyor. Türkiye’de bu güne kadar çocuklarımız icra yolu ile alınıp teslim ediliyordu. İcra memuru gidiyordu annede ya da babada olan çocuğu tutanak tutarak bir eşya gibi alıyordu. Biz artık icra yolu ile çocuk teslimini tarihe gömdük. Bu kanunlaştı, yürürlüğe girdi ve şu anda birçok ilimizde faaliyete geçti. 30 Ağustosa kadar Türkiye’nin tamamında çocuk teslimini Çocuk Görüşme Merkezler eliyle yürüteceğiz” dedi.

“Çocuklar bir intikam silahına dönüşmemelidir”

Çocuk Görüşme Merkezi’nde konuşma yapan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, önemli bir boşluğun doldurulacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımızın tebessümüne, mutluğa sebebiyet verecek ve onlarla alakalı işlemlerin özenle yapılacağı Çocuk Görüşme Merkezi’nin açılışındayız. Bu da çocuklarla ilgili uygulamada önemli bir adım. Şu ya da bu sebeple ebeveynleri ayrılmış veya ayrılma aşamasında olana çocuklar. Bu fırtınalı süreçte çocuklar özenle korunmalıdır. Çocuklar eşler arasında bir çatışma aparatı, bir intikam silahı veya bir mesaj kutusu haline dönüştürülmemelidir. Her çocuk ailesi ile birlikte huzurlu bir ortamda bulunmak ister. Çocuklarla kişisel iletişimlerin kurulması olağandışı durumların dışında ebeveyniler ve çocukları bakımında hayati öneme sahiptir. Bu ayın 12’sinden itibaren hizmet vermeye başlayan Eskişehir Çocuk Görüşme Merkezi ulaşım kolaylığı, çocukların ve ebeveynlerin kendilerini rahat hissedebilecekleri ortamları ve alınan güvelik önlemeleri sayesinde önemli bir boşluğu dolduracaktır.”