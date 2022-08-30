30 Ağustos Zafer Bayramı, Atatürk’ün Büyük Taarruz’u yönettiği Zafertepe’de coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kütahya’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü, Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Taarruz’u yönettiği Kütahya’nın Dumlupınar ilçesi ile Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepeçalköy’de coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kütahya’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü, Atatürk’ün Büyük Taarruz’u yönettiği Kütahya’nın Dumlupınar ilçesi ile Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepeçalköy’de coşkuyla kutlandı.

Törenlere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Tören, taarruzun yönetildiği Altıntaş’ta, Zafer Abidesi’ne çelenklerin konulmasıyla başladı, saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Bakan Kasapoğlu, "30 Ağustos, bütün mazlum milletlere ilham veren varoluşun mücadelesidir. Bu mücadeleyi istiklalimizin ve istikbalimiz için verdik. Millet olarak girdiğimiz savaşlarda canlarımızı ve mallarımı ortaya koyduk. Ama asla teslim olmadık. Vatanı böldürmedik. Milletin bütünlüğüne asla helal getirmedik. Ezanımızı ve bayrağımızı asla ayaklar altına aldırmadık. Esarete asla boğun eğmedik. Bu şanlı ecdat dün nasıl canı pahasına nasıl müdafaa etmişse, biz de aynı ruhla bu değerleri müdafaa etmeye devam edeceğiz. Türkiye sevmenin kuru bir hamaset ile mümkün olacağını zannedenlere inat, el ele vererek, üreterek daha güçlü bir Türkiye için çalışacağız. Biz, memleket sevgisinin çalışmaktan ve alın terinden geçtiğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde eğitimden, spora, sağlıktan enerjiye kadar bir çok alanda devrin niteliğinde çalışma ve atılımlar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Tören Zafer Haftası etkinlikleri boyunca gerçekleştirilen çeşitli alanlardaki müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri Bakan Kasapoğlu ve protokol mensuplarınca takdim edildi.

Programa, Afyonkarahisar ve Kütahya valileri, milletvekilleri, belediye başkanları, garnizon komutanları, askeri erkan, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kağnılarla dönemin savaş dokusunun canlandığını geçit töreni renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar, geçit töreninde gazileri ve askeri birlikleri ayakta alkışladı.

Tören sonrası gösteri uçuşu gerçekleştiren Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Solo Türk, izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşattı.