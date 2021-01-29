3 milletvekili CHP'den istifa etti

CHP milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel ortak bir basın toplantısıyla partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Bu 3 istifanın ardından CHP'nin meclisteki koltuk sayısı 138'den 135'e düştü.

Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy, parti içindeki rahatsızlıklarını bir mektup yazarak CHP Genel Başkanı'na iletmişlerdi.

Kılıçdaroğlu da '“Cumhuriyet Halk Partisi’nde genel başkana mektup yazılmaz. Genel başkandan randevu alınır, gelinir, konuşulur'' yanıtını vermişti.

Daha sonra geçtiğimiz salı günü CHP grup toplantısının ardından Kılıçdaroğlu ile görüşüp rahatsızlıklarını ileten 3 vekil, Çarşamba günü de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirmişlerdi.

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