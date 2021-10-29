banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü Azerbaycan’da coşkuyla kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Türk Şehitliği’nde düzenlenen törenle kutlandı.

Politika 29.10.2021, 12:50
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü Azerbaycan’da coşkuyla kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Türk Şehitliği’nde düzenlenen törenle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. yıl dönümü Azerbaycan’da da büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Zekeriya Yalçın, KKTC’nin Bakü Temsilcisi Mustafa Kemal Beyazbayram, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarının da katıldığı tören, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı’nın, Bakü’deki Türk Şehitlik Abidesine çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Büyükelçi Bağcı şehitlik özel defterini imzalayarak,“Sizlerin kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletimiz 98 yılda pek çok kez iç ve dış düşmanların saldırıları ve tehditleri ile karşılaşmış, devletimiz ve milletimiz feraset, sağduyu ve basiret ile bu badireleri atlatmaya başarmıştır. Büyüyen ve güçlenen Türkiye, tehdit olarak görüldüğü güçlere karşı her türlü yol, yöntem, strateji ve araçları geliştirerek güçlenmiş ve bölgesel bir güç olmayı başarmıştır. Bizler, ülkemizin şanlı bayrağını kardeş Azerbaycan’da gururla dalgalandırıp, “tek millet, iki devlet” felsefesi ve Şuşa beyannamesi hedeflerine uygun şekilde ilişkilerimizi iyileştirilmek ve derinleştirilmek için gece gündüz büyük bir gayretle çalışacağız. Sizlerden aldığımız bu mukaddes emanet olan Türkiye Cumhuriyeti devleti, onun ay yıldızlı bayrağı ve kanlarınızla suladığınız ana vatan bildiğimiz toprakları kanımız, canımız pahasına koruyacağımıza manevi huzurunuzda söz veriyoruz. Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü kutlu olsun” ifadelerini yazdı.

Daha sonra temsili şehit kabirlerine karanfillerin bırakıldığı tören, Azerbaycan Şehitliği’nin ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3