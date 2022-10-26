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28 Ekim’de gerçekleştirilecek “Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı”na, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Hür Dava Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi,
28 Ekim’de gerçekleştirilecek “Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı”na, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Hür Dava Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi ve İYİ Parti davet edildi.
Politika 26.10.2022, 12:13
28 Ekim’de gerçekleştirilecek “Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı”na, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Hür Dava Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi ve İYİ Parti davet edildi.