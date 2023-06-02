28. Dönem resmen başladı

TBMM Genel Kurulu’nda önce İstiklal Marşı okundu.

Bahçeli, İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra konuşma yaptı. Bahçeli, gazi Meclisin yeni döneminin hayırlı olması temennisinde bulunarak, ”Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de 103’ncü yıldönümünü müftehir bir vicdan, mütehassis bir hissiyatla kucaklamanın, hatta geçmişin hatıralarını geleceğin yüksek hedefleriyle kaynaştırmanın heyecanını yaşıyoruz. 28’nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev alacak siz değerli milletvekili arkadaşlarım elbette tarihi bir sorumluluğu da üstlenmiş durumdadır. Bu tarihi sorumluluk bilincinin, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini sadırdan satıra, kuvveden fiile, tefekkürden tezekkür ve tezahür safhasına kemali edeple taşıyacağı inancındayım. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran müessir akıl TBMM’de mayalanmıştır. Gazi Meclis kurucu niteliğiyle, ordular tanzim ve temin etmiş, siyaset ve diplomasi mücadelelerine eşzamanlı savaşlar yönetmiş, Türk devlet felsefesinin ruhuna müzahir ve münasip olacak şekilde milli ve üniter devlet bünyesini Cumhuriyet’in faziletiyle eklemlemiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel harcı hiç kuşku yoktur ki Türk milletinin irade ve istiklal özlemiyle karılmıştır. Milletimizin egemenlik vesayet ve velayeti birdir, tektir; eşi, benzeri olmadığı gibi mütehakkim ve müstebit bir güce göz yumulması da söz konusu olamayacaktır.”

Milletvekilleri sıralarına çiçekler kondu.