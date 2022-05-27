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27 Mayıs Darbesinin 62. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi’nde 27 Mayıs Darbesi’nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuştu.

Politika 27.05.2022, 15:48
27 Mayıs Darbesinin 62. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi’nde 27 Mayıs Darbesi’nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuştu.

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