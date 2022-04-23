23 Nisan törenleri, TBMM Atatürk Anıtı’na çelenk konmasıyla başladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri, TBMM Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başladı.

Törene, TBMM Başkanı Şentop’un yanı sıra AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Musavat Dervişoğlu ve diğer yetkililer katıldı. Şentop, anıta çelenk koydu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.