2023 bütçesinde neler oluyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “(İlk evim, ilk işyerim kampanyası) 5 milyon 135 bin başvuru ise kuraya katılmaya hak kazandı. Sosyal konut hamlemizin en büyük destekçisi ve talibi 2 milyon 30 bin başvuru sayısıyla geleceğimizin teminatı gençlerimiz oldu. Başvuruların 505 binini emekli, 256 binini engelli kardeşlerimiz, 6 bin 493’ünü şehitlerimizin emaneti olan ailelerimiz ve gazilerimiz yaptılar” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda düzenlenen 2023 bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine sunum yaptı. Kurum, 2023 yılı Bakanlık bütçesi hakkında bilgi vererek, “2023 yılı Bütçe Teklifinde; Bakanlığımızın bütçesi 24 milyar 321 milyon 48 bin lira olarak yer almaktadır. Bunun yanında; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’müzün bütçesi 3 milyar 68 milyon 236 bin lira, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’müzün bütçesi bir milyar 603 milyon 859 bin lira, İklim Değişikliği Başkanlığı’mızın bütçesi ise 154 milyon 182 bin liradır” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Türkiye’nin Türkiye Yüzyılı iddiasını ortaya koyan küresel bir aktör olduğunu söyleyerek, “Ülkemizin bu başarısının en önemli nişanesi; 26 bin sosyal donatısıyla birlikte inşa ettiğimiz, bir milyon 170 bin sosyal konut olmuştur. Sıcak yuvalarında, geleceğe güvenle bakan 5 milyon vatandaşımız olmuştur. Tam bir trilyon 317 milyar liralık yatırım değeriyle dünyaya örnek olan bu sosyal devlet uygulamasını; 38 yıllık inşa, imar ve ihya tecrübesine sahip, yerli ve milli imkânları millet namına ve millet yararına seferber eden TOKİ Başkanlığımızla gerçekleştirdik. Tabi durmuyor, duraksamıyor, milletimize yuva kazandırmaya devam ediyoruz. Şu an 81 ilimizin tamamında; tam 750 şantiyemizde gece gündüz demeden çalışıyor; hâlihazırda 135 bin konut ve sosyal eserin inşasına devam ediyoruz. Bu yılsonuna kadar, 60 bin konutumuzu tamamlayarak, ailelerimizin 2023’e yeni yuvalarında girmelerinin mutluluğunu yaşayacağız. Geçtiğimiz Eylül ayında; Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattık. 500 bin sosyal konut, 1 milyon altyapısı ve imarı hazırlanmış konut arsası ve esnafımız için 50 bin iş yeri projemizi milletimize sunmanın gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Kurum şöyle devam etti:

“Milletimiz, İlk Evim İlk İşyerim Kampanyamızı sahiplendi, 8 milyonu aşan vatandaşımız başvuru yaptı. 5 milyon 135 bin başvuru ise kuraya katılmaya hak kazandı. Sosyal konut hamlemizin en büyük destekçisi ve talibi 2 milyon 30 bin başvuru sayısıyla geleceğimizin teminatı gençlerimiz oldu. Başvuruların 505 binini emekli, 256 binini engelli kardeşlerimiz, 6 bin 493’ünü şehitlerimizin emaneti olan ailelerimiz ve gazilerimiz yaptılar. Milletimizin bu yoğun desteği sebebiyle elimizi çok çabuk tutarak; 25 Ekim’de, yani 40 gün gibi kısa bir süre içerisinde, aynı anda tam 17 ilimizde, ilk 5 bin 615 yuvamızın temel atma törenini; Sincan Lale Meydanını dolduran on binlerce kardeşimizle birlikte, coşku içerisinde gerçekleştirdik. Bu konutlarımızla birlikte, ihalesi yapılan ve ihale aşamasında olan konut sayımız 9 Kasım itibariyle 15 bin 576 sayısına ulaştı. Bir yandan kura çekimlerimizi de 2 gün önce, 7 Kasım’da Ardahan ve Şırnak’ımızdan başlattık. Noter huzurunda, şeffaf bir şekilde yaptığımız kura çekimlerimizi 5 ay içerisinde, 2023 Mart ayına kadar tüm illerimizde tamamlayacağız. Bu hızımızı bir an bile duraksatmadan, en geç 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.”

Elazığ ve Malatya depremlerine de değinen Kurum, “Bir ay boyunca tüm sokaklarını tek tek dolaştığımız, enkaz alanlarında sabahladığımız, milletimizle kol kola çalıştığımız Elâzığ ve Malatya’mızda konutlarımızın 26 bin 711’ini bitirdik ve kardeşlerimize teslim ettik. Kalan 6 bin 101 evimizin inşasına da en kısa sürede tamamlayıp, teslim edeceğiz. Yine İzmir’de, Bayraklı’da; acıları birlikte paylaştığımız, umudu ve hüznü aynı anda yaşadığımız kardeşlerimizin yanında durduk. O acı depremde yıkılan binaların olduğu alanların tamamında; yerinde, hızlı ve gönüllü dönüşümle, İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü tamamladık. Yapacağımız rezerv konutlarla birlikte toplam 5 bin 61 konuttan bin 404’ünü teslim ettik. 3 bin 657 rezerv konutu yılsonuna kadar teslim edeceğiz. Güzel İzmir’imizin güzel yavrularını istikbale en güvenli şekilde taşıyoruz” diye konuştu.

Kurum şunları kaydetti:

“Sıfır Atık Mavi Hareketi ile; bugün Marmara denizimizdeki müsilajın temizlenme çalışmalarından 28 kıyı ilimizdeki deniz temizliğine ve Van, Beyşehir, Mogan gibi göllerimizdeki temizlik seferberliğimize etkin bir şekilde devam ediyoruz. Plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumunu ve 23 bin ton sera gazı salımını engelledik. Şimdi poşette gösterdiğimiz başarıyı, depozitoda da göstereceğiz. Depozito yönetim sistemini; 2023’ün sonuna kadar tüm illerimizde ve ilçelerimizde 7.000 depozito iade noktasında gerçekleştireceğiz. Sıfır atık projesi çatısı altında uyguladığımız tüm bu çalışmalarla; 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı yüzde 27,2’ye çıkardık. 2023 yılında inşallah bu oranı önce yüzde 35’e, 2035 yılında yüzde 60’a çıkaracağız.”