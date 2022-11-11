2023 Bütçesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuda istihdam edilen sözleşmeli çalışanlar hakkında, “Şu anda o çalışmamızı tamamladık. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içerisinde uygulamaya gideceğiz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 2023 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve 2021 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine sunum yaptı. Bilgin, sunumunda sendikalaşma oranının yüzde 15 olduğunu söyleyerek, sendikalaşma oranını arttıracak tedbirler alacaklarını kaydetti.

Bilgin, şöyle konuştu:

“Yaptığımız toplu sözleşmede enflasyon aldığımız ücret zam oranları kısa süre içinde tahrip etmiştir. Buna karşı tedbirimiz nedir? Enflasyon farkını vermekti. Sadece enflasyon farkını vermedik, enflasyon farkına kendi şartları içinde refah payı ekleyerek bunu gerçekleştirdik. Kamu işçilerinin ücretlerini, diğer sosyal haklarını düzenleyen uygulamalar gerçekleştirdik. Emin olun asgari ücreti enflasyonun ücretleri gerileten etkisini ortadan kaldıracak bir ücret uygulamasını gerçekleştireceğiz. Türk emekçileri, Türkiye’nin emekçilerini enflasyon karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığı ile işe başlıyoruz.”

Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşündüklerini söyleyen Bilgin, “Şu anda o çalışmamızı tamamladık. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içerisinde uygulamaya gideceğiz. Onları kadrolu hale getireceğiz. Devlette çalışan 32 çeşit sözleşmeli personel var. Kamudaki bu dağınıklığı, sözleşmeli personelin iş güvencesinin azaldığı algısı var. Bunu ortadan kaldıracak bir düzenlemeyi bu ay içerisinde bitireceğiz” dedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili olarak Bilgin, “İnşallah Aralık ayı içerisinde meclise takdim edeceğiz. Şu anda yaş şartını kaldırsak emekli olacak yaklaşık bir milyon 500 bin insan var. Yeni yılda uygulanacaktır. 2023’te uygulanacaktır. Bu sorunun bilinmeyen, göz ardı edilen tarafı şudur; EYT’li insanların bit çoğu 4A’lılardır. Yani SSK primi ödeyen insanlardır. Onların da önemli bir kısmı da yaklaşık yüzde 87’si bir işte çalışmaktadır. Özel sektör kıdem tazminatı sorunu ile karşı karşıya kalacaktır” şeklinde konuştu.

Maden kazalarına değinen Bilgin, “Yasa tekliği olarak da hazırlayıp meclise göndereceğiz. Kurumsal örgütlenme sorunu var. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü var, madenlerde denetim yapma yetkisi yok” diye konuştu.