2022 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi

Plan ve Bütçe Komisyonu 2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap kanun Teklifi ‘ni görüşmek üzere bir aydan fazla süre görev yaptı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine bir trilyon 728 milyar 401 milyon 621 bin TL; özel bütçeli idarelere 155 milyar 249 milyon 695 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 10 milyar 238 milyon 553 bin TL ödenek verilecek. Genel bütçenin gelirleri bir trilyon 448 milyar 944 milyon 742 bin TL, özel bütçeli idarelerin gelirleri 19 milyar 623 milyon 651 bin TL’si öz gelir, 136 milyar 708 milyon 735 bin TL’si Hazine yardımlı olmak üzere 156 milyar 332 milyon 386 bin TL, denetleyici ve düzenleyici kurumların gelirleri 10 milyar 62 milyon 295 bin TL öz gelir, 176 milyon 258 bin TL Hazine yardımı olmak üzere toplam 10 milyar 238 milyon 553 bin TL olarak tahmin ediliyor.