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2022 bütçe görüşmeleri

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlığa gelen şikayetlerle ilgili, ’’Milletvekillerinden, başka yerlerden gelen şikayetlere proaktif yaklaşıyoruz. Burada hem savcılık hem emniyet eğer bizim kendi personelimizle bir problem varsa, savcılık takip ediyor. Gelen ihbarlar üzerine hareket ediyoruz” dedi.

Politika 18.11.2021, 10:34
2022 bütçe görüşmeleri

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlığa gelen şikayetlerle ilgili, ’’Milletvekillerinden, başka yerlerden gelen şikayetlere proaktif yaklaşıyoruz. Burada hem savcılık hem emniyet eğer bizim kendi personelimizle bir problem varsa, savcılık takip ediyor. Gelen ihbarlar üzerine hareket ediyoruz” dedi.

2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri Ticaret Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmeleri devam ediyor. Milletvekillerinin sorularına cevap veren Bakan Muş, Covid-19 salgınının dünyadaki en kötü senaryo olduğunu belirterek, “Hiç kimsenin aklına dünyanın kapanacağı, ekonomilerin duracağı, insanların evlerinden çıkmayacağı, büyük bir salgının olacağı, hastanelerde insanların yer bulamayacağı, hastanelerde solunum cihazı bulunamamasından dolayı insanların hayatını kaybedeceği yani yaşadığımız sürecin kimsenin tasvir, aklına geleceği bir senaryoyu düşünemezdi. Dünyanın tecrübe etmediği bir senaryoyu yaşadık” ifadelerini kullandı.

“Dünyada enflasyon yükselmesi söz konusu”

Bakan Muş, dünya son 30 yılın en yüksek enflasyonun yaşandığını kaydederek, “Pandemi döneminde piyasaya, dünyada likidite basıldı. Büyük Merkez Bankaları bilançolarına baktığımızda bilançolar iki kat büyümüş. Dünyada enflasyon yükselmesi söz konusu. Bu emtia fiyatlarına yansıdı. Ertelenen taleplerin dolayı, taleplerin şimdi yüklenmesinden dolayı talep kaynaklı bir enflasyon söz konusu. Üretim yetersizliği, tedarik zincirindeki aksaklıklardan dolayı taleplere cevap verilmemesinden kaynaklı fiyatlarda yükseliş söz konusu. Tüm dünyada böyle bir tablo var” şeklinde konuştu.

Hayvan ithalatı konusundaki soru üzerine “2020 yılında büyük baş hayvan 410 milyon dolar oldu. 2021 yılının ilk on ayında 248 milyon dolarlık ithalat söz konusu” diyen Bakan, Türkiye’de yerel kaçakçılık konusundaki soruya ise, “Türkiye tedbirlerini alıyor. Riskli bölgelerden gelenlerle alakalı tamamını kırmızı hatta düşürüyor, yani x-ray’den geçiriyor. Hem konteynır hem tırlar, karayolu, tren hangi vasıta türüyle geliyorsa bunlarla alakalı tedbirlerimizi en üst seviyede tutuyoruz. Mersin’de yapılan yakalamalarla alakalı 17 şahıs tutuklandı. Yargılanmaları devam ediyor. Latin Amerika’nın belli ülkelerden artan sevkiyatlarla ilgili tamamını kırmızı hatta düşürüyorlar. Bu kırmızı hatta inceleniyor” cevabını verdi.

“En küçük suiistimalde asla ve asla gözünün yaşına bakacak değiliz”

Bakan Muş, şöyle konuştu:

“Birisi görevini kötüye kullanıyorsa, tespit ediyorsak, bunun üzerine gideriz, kendi elimizle savcılığa veririz. Burada en küçük suiistimalde asla ve asla gözünün yaşına bakacak değiliz. Milletvekillerinden, başka yerlerden gelen şikayetlere proaktif yaklaşıyoruz. Burada hem savcılık hem emniyet eğer bizim kendi personelimizle bir problem varsa, savcılık takip ediyor. Gelen ihbarlar üzerine hareket ediyoruz.”

Kooperatiflerle ilgili “Kooperatiflerin şeffaflaşması konusunda adım attık. Onlara olan güveni arttıracaktır diye ümit ediyoruz. Üreticilerin örgütlenmesi ile alakalı çalışmalarımız var. Hallerde üretici birliklerinin görev almasıyla alakalı. Bizim gündemimizde olan konu. Üretici birliklerinin firmalara göre dezavantajları var. Onları gidermek istiyoruz. Muhtemelen Meclis’ten yetki isteyeceğiz” diyen Bakan, paralel ithalat ile ilgili soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Bakanlığa çeşitli iddialar ulaştı, hareket geçtik. Bir genelge yayınladık. Amacımız fiyat tespitinin tam yapılmasını sağlamak. Gelen aracın hem aksesuar özelliklerinin hem de fiyatının tam tespitini yapmak. Buna göre gümrük vergisinin belirlenmesidir. Yeni bir genelge dün itibariyle gönderdik. Genelgeye göre idarenin hareket etmesini istiyoruz."

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