2022 bütçe görüşmeleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, HDP’li Gergerlioğlu’nun iddialarına ilişkin, “Bakanlığımızda zaman zaman yaptığımız atamaları başka yerlere çeken bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu soruyu soran Ömer Faruk Gergerlioğlu’na önce şunu söylemek isterim. Sırtını vesayete, cuntaya, mafyaya, FETÖ’ye, PKK’ya dayayıp, millete parmak sallama dönemi bitmiştir, efendilik yapma dönemi bitmiştir. Bunu da AK Parti bitirmiştir” dedi.

2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap kanun Teklifi görüşmeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri ile devam etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum milletvekillerinin sorularını cevapladı.

“Partinizin başkanları tarafından yönetilen şehirlere bir bakın, kafanızı çevirip nereye baksanız orada bizim projemizi, bir mührümüzü göreceksiniz”

Bakan Kurum, belediyeler konusunda ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin, “Hiçbir siyasi ayrım gözetmeden, o hangi belediye, bu hangi belediye bakmadan şehirlerimizin geleceğini ilgilendiren sayısı on binleri bulan projelerimizi başlattık. Hamdolsun önemli bir kısmını da tamamladık. Bir kısım projelerimizin çalışmaları ise devam ediyor. Benim iddia sahiplerinden ricam şudur; belediye başkanlarınızla bir konuşun. Partinizin başkanları tarafından yönetilen şehirlere bir bakın. Kafanızı çevirip nereye baksanız orada bizim projemizi, bir mührümüzü göreceksiniz, AK Parti mührünü göreceksiniz. Bir kere, 2002 yılından sonra yaptığımız reformlarla yerel yönetimlerimizin yetki alanlarını siz değil, biz genişlettik. Gelirlerini siz değil, biz artırdık. 2014 yılında 30 büyükşehir belediyesine aktarılan pay yüzde 5’ten yüzde 6’ya, büyükşehir ilçe belediyelerine aktarılan pay ise yüzde 2,5’tan yüzde 4,5’e biz çıkardık” ifadelerini kullandı.

“Bizim tek bir derdimiz var, o da milletimize hizmet etmek”

Kurum, kentsel dönüşüme ilişkin olarak, “Sadece bu yılın ilk 9 ayında yerel yönetimlere aktarılan miktar 94.4 milyar lira oldu. Bugün sizin partiniz tarafından yönetilen İzmir’de tarihinin en büyük kentsel dönüşümünü biz başlattık. Antalya’dan İstanbul’a, Ankara’dan Adana’ya, Sinop’tan Tunceli’ye, Muğla’ya muhalefet partilerinin yönetiminde olan tüm illerde on milyarlarca liralık yatırımlar yapıyoruz. Bizim tek bir derdimiz var, o da milletimize hizmet etmek. 84 milyon vatandaşımıza hiçbir ayrım yapmadan, hak ettiği şartlarda yaşam alanları sunmaktır” şeklinde konuştu.

“İzmir’de başlattığınız bir tane kentsel dönüşüm çalışması var mı, söyler misiniz?”

İzmir’de yapılan çalışmalarla ilgili Bakan Kurum, “Bir kere, Gazi Mustafa Kemal’in ‘mağrur İzmir’ini’ 25 yılda, ‘mağdur İzmir’ yapan sizsiniz. Bana İzmir’de 25 yıldır ne yaptınız söyler misiniz? Başlattığınız bir tane kentsel dönüşüm çalışması var mı, söyler misiniz? İzmir’de bir deprem oldu. Hepimiz İzmir’e koştuk. Güzel İzmir’imizde vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için devletin tüm kurumlarıyla seferber olduk. Depremin merkezi Bayraklı’da gitmediğimiz sokak, ziyaret etmediğimiz ev kalmadı” diye konuştu.

Bakan Kurum, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun iddialarına ilişkin, “Bakanlığımızda zaman zaman yaptığımız atamaları başka yerlere çeken bir anlayışla karşı karşıyayız. Bir kere bu soruyu soran Ömer Faruk Gergerlioğlu’na, önce şunu söylemek isterim. Sırtını vesayete, cuntaya, mafyaya, FETÖ’ye, PKK’ya dayayıp, millete parmak sallama dönemi bitmiştir, efendilik yapma dönemi bitmiştir. Bunu da AK Parti bitirmiştir. Kimse, arkadaşlarımız hakkında mesnedi olmayan iddialarda bulunmasın. Bunu söyleyen önce kendine bakacak, şu anda iş tuttuğu kökü dışarda, kendi içeride arkadaşlarına, birlikte yol yürüdüklerine, iş tuttukları ABD’deki FETÖ trollerine bakacak” dedi.

Bakan Kurum’un sözlerinden sonra HDP milletvekilleri Kurum’a tepki gösterdi. AK Parti milletvekilleri de HDP milletvekillerine tepki gösterdi. Bakan Kurum ile HDP milletvekilleri arasında da tartışma çıktı. Bunun üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz oturuma ara verdi.

“Kanal İstanbul, boğazımızın özgürlük projesidir”

Aranın ardından konuşmasına devam eden Bakan Kurum, Kanal İstanbul ile ilgili olarak, “Kanal İstanbul’u kime sordunuz diyenlere cevabımız şu; milletimize sorduk. Kanal İstanbul, Cumhurbaşkanımızın milletinin onayına sunduğu, milletin de onay verdiği büyük bir projedir. Kanal İstanbul, boğazımızın özgürlük projesidir. Yüzde 52’si yeşil alanlardan oluşan Türkiye’nin en çevreci şehircilik projesidir. Yapacağımız rezerv konutlarla İstanbul’u depreme hazırlayan büyük bir dönüşüm projesidir. Sayın vekil bilim insanlarının olumsuz görüşleri var dedi. Şu bilim insanlarını bile ayıran, ayrıştıran aklı artık terk edin. Biz, Kanal İstanbul’da Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı, en şeffaf ÇED sürecini yürüttük. ÇED Raporunu, 200 bilim insanımızın katkılarıyla hazırladık. Deniz araştırmaları yaptık. Dalga, taşkın, su kalitesi, yeraltı suyu, deprem ve tsunami modelleme çalışmalarını titizlikle yürüttük. Kanal İstanbul çevresine 1.5 milyon nüfus gelecek yalanlarına hala devam ediyorsunuz. Projenin planlamasını biz yapıyoruz. Bizim böyle bir şeyden haberimiz yok. Hem ÇED’de hem de planlamamızda 500 bin nüfusu geçmiyoruz. Dışarıdan nüfus gelmiyor” ifadelerini kullandı.

“Dünyadan da, Kastamonu’dan hiç haberin yok”

Bakan Kurum, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı’nın ‘Kastamonu Abana ve Bozkurt ilçelerinde sanayi siteleri ile ilgili hiçbir işlem yapılmadı, bütün esnaf mağdur’ iddialarına cevap verdi. Kurum, “Dünyadan da, Kastamonu’dan hiç haberin yok. Öyle zannediyorum ki, Kastamonu’ya da uzun süredir gitmiyorsun. Kastamonu’da sanayi sitelerimizin sözleşmelerini yaptık. İnşaatlarını başlattık. Yüzde 25’ini tamamladık. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi 4 ay sonra teslim edeceğiz. Buradan davet ediyorum İnşallah açılışını birlikte yapalım” şeklinde konuştu.

“Milletimizi rahatlatan yeşil alanlara, milletin bahçelerine nasıl karşı çıkar, anlamak hakikaten mümkün değil”

Millet Bahçeleri’ne ilişkin Bakan Kurum, “TOKİ’nin millet bahçesi yapmasından, yeşil alan üretmesinden neden rahatsızsınız. TOKİ bugün dünyada hiçbir ülkenin yapamadığını yapmış, büyük çoğunluğu dar gelirli olan bir milyon 100 bin insanımıza, bir milyon 100 bin ailemize ev sunmuş, işyeri sunmuş. Durmamış okullar yapmış, 19 üniversite yapmış, devletin en gözde kamu binalarını yapmış. Yetmemiş, yüzlerce park yapmış, cami, kreş, ticaret merkezi, oyun alanı yapmış. İçeriye sığmamış, gitmiş yurt dışında binlerce konut yapmış, Arnavutluk’ta deprem olmuş, kardeşlerimizin yardımına koşmuş, Endonezya’da tsunami olmuş, deprem olmuş koşmuş konut yapmış, okul yapmış, yurt yapmış. Bugün TOKİ’miz; bu ülkenin en çok yeşil alan, en çok insan merkezli sosyal donatı üreten kurumudur. TOKİ karınca gibi çalışmış. Dün planlı kentleşme lazım dendi, gitti planlarını yaptı. Konut seferberliği dendi, gitti milyon konut üretti. Şimdi vazifesi yatay mimari esaslı, zengin imkânlara sahip, yeşilin içinde bir proje mantığıyla, hem sosyal konutlarını yapmak, hem de Türkiye’nin 81 iline millet bahçesi kazandırmak, sosyal konut üretmektir. Her fırsatta, çevreci, doğasever olduğunu dile getiren bir insan; nasıl olur da tam 30 milyon insanın yürüme mesafesinde olan, spor alanlarıyla sağlık sunan, yeşil alanlarıyla oksijen sunan, aktivite alanlarıyla milletimizi rahatlatan yeşil alanlara, milletin bahçelerine nasıl karşı çıkar? Anlamak hakikaten mümkün değil” diye konuştu.

“Özellikle HDP, millete faydası olan, doğamıza faydası olan, çevremizi koruyucu hiçbir adımın içerisinde olmadı, olamaz”

“Özellikle HDP, millete faydası olan, doğamıza faydası olan, çevremizi koruyucu hiçbir adımın içerisinde olmadı, olamaz” diyen Kurum şöyle konuştu:

“Biz en azından icraat anlamında, belediyeleri yönettikleri dönemde tek bir doğru, güzel, çevreci adımın atıldığını görmedik. Diyarbakır’a döktükleri betonu gördük, belediye kasasında olması gerekirken, milletin cebinde olması gerekirken, belediye kaynaklarının terör örgütlerine nasıl peşkeş çekildiğini gördük. Milletimize de açıkladık. Siz de o süreci çok iyi bilirsiniz. O rantçı ifadelerini de aynen iade ediyorum. Kimin rantçı, kimin yağmacı, kimin talancı, kimin tahribatçı olduğunu milletimiz çok iyi biliyor.”

“Kendisi yalan ifadelerini söylemeye devam ediyor. Bana yalan söylüyor diyor”

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na AK Parti milletvekilleri Kurum’a yönelik olarak ‘çemkirmeye gelmedi’ sözlerine tepki gösterdi. Bakan Kurum, “Ömer Faruk Gergerlioğlu kendisi çemkiriyordur. Kendisi yalan ifadelerini söylemeye devam ediyor. Bana yalan söylüyor diyor. Sözlerimin arkasındayım. Kendisi gelecek, Twitter’dan, Facebook’tan duyduklarıyla, efendim evraklarıyla, gelip burada bize hesap sormaya kalkacak, bizde hiçbir şey söylemeyeceğiz. Devletin hakimi, savcısı var, hukuk düzeni var. Hukuk düzeninde yapılması gerekenler yapılır. Bizde verecek bir hesabımız varsa, veririz. Sözlerinizi aynen size iade ediyorum” dedi.