2022 bütçe görüşmeleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli memur atamalarıyla ilgili, “2021 sonu veya 2022 başında bir kadro ataması yapmak için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık” dedi.

2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi ile devam etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Bakan Yanık, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kanaatlerini değiştirmediğini söyleyerek, “O kanaatlerimin bir kısmını bazı arkadaşlarımız alıyor, bir kısmını bazı arkadaşlarımız alıyor. İstanbul Sözleşmesi ile alakalı, mevzuatıyla alakalı da, şiddetle mücadelenin nasıl olması gerektiği ile alakalı bunun sadece bir yasa ile olmayacağı, toplumsal farkındalık, toplumsal eğitimle olacağı konusunun altını kalın kalın çizerek, bunun bir bütüncül yaklaşımla çözülebileceği, sadece bir sözleşmeyi günah keçisi sayarak, ya da onu kurtaracak büyük bir metin olarak yaklaşılmaması gerekiyor. Bu çerçeve bir metindir. Biz bunun iç hukuk uygulamalarını yaptık. İç hukuk uygulaması 6284 değil. 6284 sayılı kanun şiddetle mücadelede tedbir kararı almayı düzenleyen bir metin. Bir hukuk düzenlemesini yaparken bütüncül bakmak zorundasınız” dedi.

Engelli memur atamalarına ilişkin olarak Bakan Yanık, “Bizim yaptığımız atama koordinasyonudur. Bir kadro ihdas etme veya bir kamu kurum ve kuruluşuna miktar almaya zorlama gibi bir konumuz yok. Biz sadece koordinasyon ve dikkat sağlıyoruz. 2021 sonu veya 2022 başında bir kadro ataması yapmak için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık” ifadelerini kullandı.