2022 bütçe görüşmeleri

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin olarak, "Bizim Türk Hava Kurumu’nun eski, uçmayan ve faal olmayan uçaklarını kiralama şansımız yok. Biz her sene ihaleye çıkıyoruz. Biz Türk Hava Kurumu’na düşman değiliz. Biz Türk Hava Kurumu’na 200 milyona yakın para verdik" dedi.

2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçelerinin görüşülmesiyle devam etti. Pakdemirli milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Pakdemirli, şöyle konuştu:

“Son 3.5 senedir biz sürekli büyüme patikasını koruduk. Son 12 çeyrektir büyüyen bir sektörü konuşuyoruz. Üreticimizin moralini yüksek tutmak, üretimde kalmasını sağlamak sadece bizim değil, bu salonda bulunan herkesin görevi diye düşünüyorum.”

Pakdemirli, bürokratlar konusunda, “Biz tehdit etmiyoruz, fırsat veriyoruz. Proje getirin. İlk hatalarında da görevden almıyoruz. Şans tanımamız gerekiyor. Onların hatalarını da biz göğüslememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, yangınlar ile ilgili olarak, “Bunu söndürecek olan Orman teşkilatıdır. Bu başarı orman kahramanlarımızın başarısıdır. Biz burada 133 tane şehit verdik. Son dönemde de şehitler verdik. Herkes biraz daha edepli olsun. Bir teşekkür edelim. Uçak, teçhizat söndürmez, insan söndürür. Buradaki hiç kimse şehitlerimizin cenazelerine gitmiyor, ben gidiyorum. Bizim Türk Hava Kurumu’nun eski, uçmayan ve faal olmayan uçaklarını kiralama şansımız yok. Biz her sene ihaleye çıkıyoruz. Biz Türk Hava Kurumu’na düşman değiliz. Biz Türk Hava Kurumu’na 200 milyona yakın para verdik. Şu anda Türk Hava Kurumu’na göklerimizde semalarımızda uçak Rus uçaklarını kiraladı. 130 milyon euroya yakın para ödemişim. Semada ne uçurduğunuzun önemi yok, attığınızda ekonomisi olması lazım. 12 ton su atıyor” dedi.

Uçak alım projesine başladıklarını söyleyen Pakdemirli, “2.4 milyar lira bütçeye koyduk. Ek bütçe de var. Bu uçaklar sezona yetişmezse kiralama yaparız. Biz Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınını 15 günde söndürdük. Uçaktan attığınız su yere düşmeden kuruyor. Eğer uçakla, teçhizatla çözülseydi, Amerika çözerdi. Biz yangınlar başladığında üç uçağımız vardı. Yangınlar esnasında 18 uçağa çıktık. 39 helikopterle girmiştik, 70 helikoptere çıktık. 4 İHA ile girmiştik, 8 İHA ile çıktık” ifadelerini kullandı.