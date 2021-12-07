banner528

banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
900 çalışanın işine zoom görüşmesi ile son verdiler!
900 çalışanın işine zoom görüşmesi ile son verdiler!
Aydın Valiliğinden ’tokat’ soruşturması
Aydın Valiliğinden ’tokat’ soruşturması
Jandarmadan yeni yıl öncesi kaçak içki operasyonu
Jandarmadan yeni yıl öncesi kaçak içki operasyonu
Bursaspor PFDK’ya sevk edildi!
Bursaspor PFDK’ya sevk edildi!

2022 bütçe görüşmeleri

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte ‘Çalışan ve Üreten Gençler Programı’yla 2022 yılında 60 bin gencimizi istihdamla buluşturuyoruz” dedi.

Politika 07.12.2021, 22:28
2022 bütçe görüşmeleri

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte ‘Çalışan ve Üreten Gençler Programı’yla 2022 yılında 60 bin gencimizi istihdamla buluşturuyoruz” dedi.

2022 bütçe görüşmeleri TBMM Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri ile devam etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sözlerine Antalya’da bir öğrencinin öldürülmesine ilişkin konuşarak, “Öncelikli olarak bu elim hadisede hayatını kaybeden genç kardeşimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum, değerli ailesine başsağlığı diliyorum. Konuyu Antalya Valimizle görüştüm. Olayın gerçekleştiği mahallin bir işletme, vakfa ait yurt olmadığı bilgisine ulaştım. Konu savcılığın yakın takibinde ve emniyetin takibinde. Bizler de yakinen takip edeceğiz. Hiçbir hadiseyi kirli siyasetiniz için istismar etmeyin” ifadelerini kullandı.

Tüm Parlamento’ya destekleri ve katkıları için teşekkür eden Kasapoğlu, “Geçtiğimiz yıl 2021 yılı için madalyalar yılı olacak demiştim. Bu hedefi birbirinden değerli sporcularımız hem Olimpiyatlarda hem paraolimpik oyunlarda adlarını tarihe yazarak, ilkleri gerçekleştirerek bizlere mutluluğu yaşattılar. Ben tüm Parlamento’yu bu kahramanları, birbirinden değerli yıldızları alkışlamaya davet ediyorum. Bu sevinç hepimizin. Tokyo’ya çok genç ve dinamik ekiple katıldık. Tokyo’ya tarihin en çok kadın sporcusuyla katıldık. Kadınıyla erkeğiyle sporcularımız bizlere büyük gururu yaşattılar. Elbette bu başarılar tesadüf değildir” şeklinde konuştu.

Kasapoğlu, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in "Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Türk sporundaki kara kutudur, Hükümetin örtülü ödeneğidir" iddialarına, “Ülkemizde yaklaşık 10 milyara yakın tesislerdir o karakutu dediğiniz. Onun 200 milyona yakını da Ordu ilinedir. Hayırlı olsun. Ordu’ya helali hoş olsun. Bu tür ithamları aziz milletin vicdanına bırakıyorum” diye yanıt verdi.

Kasapoğlu şöyle konuştu:

“Dil eğitimleri, kişisel gelişim, teknoloji çalışmaları, sınavlara hazırlık eğitimleri, Dene-Yap Atölyeleri, bunlardan birkaç tanesi. Gençlik merkezlerimizin her geçen gün sayısı artıyor. Sadece bugün beş gençlik merkezini envanterimize kattık. Ağrı Ereşkirt, Siirt Eruh, Ankara Mamak, Uşak Sivaslı, Tunceli Ovacık Gençlik Merkezleri. Bugün 393 gençlik merkezimiz oldu.”

Gençlerin istihdamına ilişkin olarak Kasapoğlu, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte ‘Çalışan ve Üreten Gençler Programı’yla 2022 yılında 60 bin gencimizi istihdamla buluşturuyoruz” dedi.

Kasapoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın gençlere değer verilmediğine ilişkin iddialarına ise, “18 yaşında seçme ve seçilme hakkı milleti baş tacı yapmaktır, gençleri göz bebeği yapmaktır, gençlere değer vermektir. Gençlere verdiğimiz değeri Diyarbakır annelerinin gözyaşlarında aramanızı tavsiye ederim, dağlara kaçırdığınız çocukların istikbalinde aramanızı tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

Yurtların kapasitesini 190 binden 750 bine çıkardıklarını kaydeden Kasapoğlu, “Son üç yılda 216 bin kapasite ekledik. Hiçbirini mağdur etmeyiz. Bu yıl başvuran öğrenci sayısı 624 bin. Ankara’mıza, İstanbul’umuza, İzmir’imize, hamdolsun pek çok yurt yaptık. Çevrim dışı muhalefet anlayışını bırakın. Gençlerle aynı frekansta olun. Siz ayrıştırırsınız, biz birleştiririz, gelin online olun, birlikte inşa edelim” şeklinde konuştu.

Kasapoğlu, yapılan yurtların resimlerini de gösterdi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8