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200 aile ev sahibi oluyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yapımı devam eden TOKİ konutları ile 200 kişi ev hayâline kavuşmak için gün sayıyor.

Politika 06.10.2021, 12:35
200 aile ev sahibi oluyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yapımı devam eden TOKİ konutları ile 200 kişi ev hayâline kavuşmak için gün sayıyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, ilçeye yapılan TOKİ konutlarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Davut Aydın, “Göreve gelmeden önce TOKİ konutları sözümüz vardı. Cumhurbaşkanımızın yıllık 100 bin konut projesi kapsamında ilçemize de şu anda 200 konut yapılıyor. Vaatlerimizi yerine getirmeye gayret ediyoruz. 1,5 yıl içinde kur’ada ev çıkan vatandaşlarımız evlerine kavuşacaklar. Cumhurbaşkanımıza ve Çevre Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bize 2 bin adet ev için müracaat olmuştu. Burası 4. etap oluyor. İnşallah 5. etapları da yapmak bizlere nasip olur” diye konuştu.

Yapılan konutlardan ev çıkan Yusuf Karaçakır, “Yenişehir Belediyesi öncülüğünde yapılan TOKİ çalışmalarından çok memnunuz. Manzarası ve havası güzel olan yere konutlar inşa ediliyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

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