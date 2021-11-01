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2 kişinin öldüğü kazada yaralanan Bartın Belediye Başkanı göreve başladı

Ankara’daki MHP Bölge İstişare Toplantısına katılmak üzere seyir halinde olan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın 29 gün sonra yeniden göreve başladı.

Politika 01.11.2021, 14:24
2 kişinin öldüğü kazada yaralanan Bartın Belediye Başkanı göreve başladı

Ankara’daki MHP Bölge İstişare Toplantısına katılmak üzere seyir halinde olan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın 29 gün sonra yeniden göreve başladı.

3 Ekim Pazar günü Ankara’da düzenlenen MHP İstişare Toplantısına katılmak üzere seyir halinde olan midibüs Bartın’ın Esenyurt mevki’inde kontrolden çıkarak devrildi. Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç, MHP İl Yönetim Üyesi Murat Sevilmiş olay yerinde hayatını kaybederken devrilen midibüsteki Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve MHP Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik’in de aralarında bulunduğu 19 kişi yaralandı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ın tedavisi hastaneden taburcu olmasının ardından evinde devam etti. Kazadan 29 gün sonra yeniden göreve başlayan Başkan Akın’ı belediye binası girişinde çok sayıda personel ve partili karşıladı.

Başkan Akın kaza sonrası ilk mesaisi öncesinde yaptığı konuşmada, “Bir ay evvel hepinizin bildiği gibi bir kaza geçirdik. Gerçekten kaza şiddetli oldu. İki tane çok sevdiğimiz arkadaşımızı kaybettik. 14 arkadaşımız yaralandı. Rahmet-i Rahmana kavuşan arkadaşlarımızın Allah mekanlarını cennet eylesin. Onları unutacağımızı zannetmiyorum. Bende 30 günden beri tedavi görüyordum. Bugünden itibaren Allah’ın izniyle inşallah mesaimize başladık hayırlısıyla. Allah hiçbirimize böyle kazalar göstermesin. Allah hiç birimize sıkıntı vermesin. Kaza geçirdik diye de işleri bırakmamız olmazdı. İşleri yine takip etmeye çalıştık. Zaten siz layığı ile yapıyorsunuz bu işi. Allah hepimize hayırlı mesailer ve sağlık sıhhat versin. O günün bir saati bende yok, hala yok. 3 arkadaşımız şu anda Ankara’da tedavide. Allah onlara da sağlık sıhhat versin inşallah. Biz sabahın 05.00’rında kalktık. Buradan arabalara bindik. 3 tane minibüs, 25 taksi ile yola çıktık. Sadece devletin ve milletin meseleleri için istişareye gidiyorduk. Şahsi menfaatimiz yoktu. Hiçbirimizin şahsi menfaati yoktu. İnşallah Allah bizi gazilerden kılar. Rahmet-i Rahmana kavuşan arkadaşlarımıza da şehitlik nasip eder” dedi.

Başkan Akın’ın konuşmasının ardından kazada hayatını kaybeden isimler için Kur’an-ı Kerim okundu. Yapılan duaların ardından Başkan Akın engelli asansörünü kullanarak makam odasına çıkarak göreve başladı.

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