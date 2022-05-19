15. Taraflar Konferansı Fildişi Sahili’nde devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş, Fildişi Sahili’nde düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı’nda yaptığı açılış konuşmasında Türkiye’nin tecrübelerini aktararak, çölleşme, arazi tahribatı ve erozyonla mücadele konularında Türkiye’nin iş birliğine hazır olduğunu bildirdi.

Fildişi Sahili’nin Abidjan şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 15. Taraflar Konferansı (COP15) devam ediyor. “Kara. Hayat. Miras: Kıtlıktan Refaha” teması ile 9 Mayıs’ta başlayan COP15, dünyanın dört bir yanından hükümetlerin, özel sektör temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve diğer kilit paydaşların katılımıyla gerçekleştiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş, konferansta Kuzey Akdeniz ülkeleri adına açılış konuşması yaptı. Türkiye’nin tecrübelerini aktaran Taş, “Ulusal ölçekte arazi ve tabi kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlanması, hassas alanların belirlenmesi, beşeri ve finansal kaynakların etkin bir şekilde kullanılması amacıyla Erozyon İzleme Sistemi, Ulusal Arazi Örtüsü Sınıflandırma ve İzleme Sistemi, Çölleşme Hassasiyet Modeli, Arazi Tahribatının Dengelenmesi Karar Destek Sistemi ve Toprak Organik Karbonu İzleme Sistemi kurulmuştur” dedi.

"Türkiye’nin Arazi Bozulumuyla Mücadele Konusunda Edindiği Derslerin Ölçeğini Genişletmek: Avrupa ve Orta Asya’da (ECA) Arazi Tahribatının Dengelenmesine (LDN) Genel Bir Bakış" başlıklı etkinlikte de konuşan Nurettin Taş, çölleşme, arazi tahribatı ve erozyonla mücadele konularında Türkiye’nin iş birliğine hazır olduğunu bildirdi.

Genel Müdür Nurettin Taş, konferans çerçevesinde Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BMBÇS) Temsilcisi Jamal Annagylyjova’yı da kabul etti. Kabulde Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP) ve Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesi (CRIC) tecrübelerinin BMBÇS çalışmalarına nasıl aktarılabileceği değerlendirildi.

Devlet ve hükümet başkanları zirvesi, üst düzey bölüm toplantıları ve çok sayıda yan etkinliğin gerçekleştirildiği COP15’te “Etkileşimli Diyalog” toplantılarında “Arazi Rejenerasyonu: Sürdürülebilir Bir Arazi Gündemini Şekillendirmede Gençliğin Rolü, Geleceğe Dönük Arazi Kullanımı, Üretim ve Tüketimde Değişen Kalıplar” konusu değerlendirildi. Katılımcıların yuvarlak masa toplantılarının konusu ise, “Arazi Restorasyonu: Pandemi Sonrası Sürdürülebilir Toparlanmaya Giden Yol” oldu.

Toplantılar 11 günde tamamlanacak

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’nin 15. Taraflar Konferansı 20 Mayıs’ta sona erecek. Konferansta gezegendeki yaşam çizgisi olan toprağın şimdiki ve gelecek nesillere fayda sağlamasını sürdürebilmek için bir eylem çağrısı yapıldı. COP15’te bir araya gelen katılımcılar, çölleşme, arazi tahribatı, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi birbiriyle bağlantılı sorunlara somut bir yanıt arıyor. COP15 çerçevesinde yapılan üst düzey toplantılarda arazi restorasyonu ve pandemi sonrası ekonomik toparlanma, kuraklığa dayanıklılık, gençlik ve arazi yönetimi, tüketim ve üretim kalıpları konularını ele alan oturumlar gerçekleştiriliyor.

Türkiye, 2015 yılında COP12 Taraflar Konferansı’na ev sahipliği yapmıştı.