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1,5 saat süren görüşme Ankara kulislerini hareketlendirdi!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşme Ankara kulislerini hareketlendirdi.

Politika 30.11.2021, 12:16
1,5 saat süren görüşme Ankara kulislerini hareketlendirdi!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile dün bir araya geldi. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre söz konusu görüşme 1,5 saat sürdü.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada söz konusu görüşmenin içeriğini açıklamıştı.

Görüşmenin kulislerde konuşulduğu gibi "Gül'ün cumhurbaşkanlığına aday olmasına dair" olmayacağını belirten Karamollaoğlu, "Gül cumhurbaşkanlığı yapmış, tecrübesi olan eski bir arkadaşımız, kendisiyle istişare etmeyi faydalı bulduğum için görüşmeye gidiyorum, bir teklif götürmüyorum" demişti.

DAVUTOĞLU İLE 3 SAATLİK GÖRÜŞME

Abdullah Gül, 27 Kasım tarihinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmeyi, katıldığı Habertürk canlı yayınında açıklayan Davutoğlu "4 partiden ekonomiden sorumlu genel başkanlarımızın katıldığı bir toplantı gerçekleşti. Bugün de sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ile bir görüşme gerçekleştirdik. Uzun bir süre görüştük. Türkiye’de bugün ekonomik, demokrasi krizi var. Siyasal zihniyette problem olduğu için bir krizle karşı karşıyayız. Dış odaklar vs. gibi bunların hepsi krizi örtme çabasıdır. Bunu aşabilmek için de ekonomi politik bir bağlamda hareket etmek lazım." ifadelerini kullanmıştı.

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Ziyaret sebebini de açıklayan Davutoğlu, "Sayın Gül’le genel olarak son zamanlarda yaşanan gelişmelerin devlette ortaya çıktığı tahribat, elde edilen kazanımların bugün kaybediliyor olması, giderek fazlalaşan yoksullaşma, demokratik haklar konusundaki kaygıları paylaştık hem de hasret giderdik. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili herhangi bir konu gündeme gelmedi. Esasen ziyaretimizin sebebi buydu." demişti.

GÜL YENİDEN SİYASETE Mİ ISINIYOR?

Davutoğlu, Gül'ün bir sonraki misafirinin Temel Karamollaoğlu olacağını da söylemişti. Gül'ün, siyasetin aktif isimleriyle tek tek görüşmesi "Yeniden siyasete mi ısınıyor" sorusunu gündeme getirmişti.

#Abdullah Gül #temel karamollaoğlu
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