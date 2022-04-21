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1,5 milyarlık bütçe batırıldı iddiası: Tekirdağ’ın dev kurumuna haciz yolda

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan TESKİ yönetiminin 1,5 milyar TL’lik bütçeyi batırdığını öne sürerek, kurumun aynı zamanda Süleymanpaşa Belediyesine olan borcunu vermediğinden mahkeme sürecinden sonra haciz işlemi başlatılacağını belirtti.

Politika 21.04.2022, 11:55
1,5 milyarlık bütçe batırıldı iddiası: Tekirdağ’ın dev kurumuna haciz yolda

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan TESKİ yönetiminin 1,5 milyar TL’lik bütçeyi batırdığını öne sürerek, kurumun aynı zamanda Süleymanpaşa Belediyesine olan borcunu vermediğinden mahkeme sürecinden sonra haciz işlemi başlatılacağını belirtti.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yeni yapılan asfaltlama çalışmalarının Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından kazınması Süleymanpaşa Belediyesi ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini defalarca karşı karşıya getirmişti. İki belediye arasındaki tartışmalar sürerken, gazetecilere açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, TESKİ’nin 1,5 milyarlık gibi dev bir bütçeyi batırdığını, aynı zamanda TESKİ’nin Süleymanpaşa Belediyesine olan borcunu ödemediğinden mahkemeye başvurduklarını ifade etti. Mahkeme sürecinden sonra haciz işlemi başlatılacağını da ifade eden Yüksel, TESK’inin Süleymanpaşa Belediyesine olan borcunu vermemek için direttiğini söyledi.

TESKİ’nin altyapı yetersizliklerinden dolayı şehrin büyük sıkıntılar çektiğini ifade eden Yüksel, “Aynı şey devam ediyor. Aynı tas aynı hamam. Bu isimler Devlet Memuru; Genel Müdür, Müdür Yardımcıları. Milletin parasından, vergilerinden devasa bir şekilde maaşını cebine koyuyor. Masa başında oturuyor, koca TESKİ’yi o şekilde idare etmeye çalışıyorlar. Yani altyapı yok. Kanalizasyon bağlantı ilgili başlı başına sorun var, sıkıntı var. Bizim ilçelerin altyapı yatırım programlarına üst yapı koordinasyonu sağlayamayan bir heyet var. Ya dünyadan haberleri yok, inanın buna. Hala aynı kazı sistemi devam ediyor. Biz şimdi göreceksiniz 1 ay içerisinde asfaltlar başlayacak. Biz yapacağız onlar kazacaklar. Biz yapacağız onlar kazanacaklar. Yani TESKİ taşeronlarını zengin etmeye devam edecek” dedi.

"TESKİ’yi icraya vereceğiz"

TESKİ’nin Süleymanpaşa Belediyesine olan borçlarını da ödemediğini ifade eden Yüksel, “1,5 trilyona yakın eski parayla alacağımız var. Paraları yok ki, batırmışlar. Şimdi ki Genel Müdürümüz, geçtiğimiz dönemde Mali Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısıydı. Genel Müdür hayatım boyunca gördüğüm, insanın yüzüne baka baka yalan söyleyebilen sayılı ender kişilerdendir. Yanlışsa beni mahkemeye verebilir sorun yok, bekliyoruz versin. Ben ona göre cevabını vereyim. En az 5 defa beni salladı. Bu hafta Başkanım, önümüzdeki hafta başkanım. Meğerse batırmışlar. TESKİ’de para kalmamış, belediyenin paralarını ödeyemiyor. Vatandaştan kazı bedellerini alıyor, kazı bedellerini Süleymanpaşa Belediyesi’ne yatıramıyor, o parayı başka yerde kullanıyor. Verdik mahkemeye, herhalde bugün yarın haciz işlemleri başlar. Çünkü sen bir yeri bana 5 defa tamir yaptırıyorsun. Diyorsun ki ben bu parayı ödeyemem. İşini doğru yap, bir kere yap. Öyle bir dertleri yok. Ama maalesef, orası 5 kere kazılacak. Bir buçuk metrelik hatta 7 tane ek görmüş kardeşinizim ben. Bir buçuk metrelik hatta 7 tane ek gördüm. Maalesef bu kafayla götüremeyiz” dedi.

Yüksel, “Ben Kadir Başkan’a defalarca kez anlattım. TESKİ’de çalışan alt kadrolarını tenzih ederek söylüyorum. Bizim sorunumuz yukarıda çalışan işi bilmeyen, masa başından idare eden, ahkâm kesen Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarıyla. Sahadaki adama bir şey öğretebilmek için bir şey bilmeniz gerekir. Zaten bu sahada çalışan insanlar bunu biliyor ama siz iş bilmezliklerinizle onları yanlış yönlendiriyorsunuz. O yüzden bizim sorunumuz Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıyla. Özellikte başta Genel Müdürümüzle, palavracı Genel Müdürümüzle, iş bilmez Genel Müdürümüzle, TESKİ’yi batırmış Genel Müdürümüzle” ifadelerini kullandı.

"Çok iyi yalan söylüyorlar"

Yüksel, “8 yıldır inceleye inceleye bitiremediler şu Tekirdağ’ı. Geç kalmışlar. 8 yıldır TESKİ’nin yöneticileri bu adamlar. TESKİ’yi batırdıktan sonra akılları başlarına geldi. Tamam, biz bunu düzeltelim dediler. Battı TESKİ zaten. Yani yeni heyet geldiğinde Allah yardımcısı olsun. Kimse oraya Genel Müdür olmak istemez bundan sonra. Olmaz da zaten. Niye? Benim bütçemin 5 katı, 1.5 Milyarlık bütçeyi batırdılar. Yani koca TESKİ’yi batırdılar ve ciddi de para kazanan bir TESKİ’ydi. Kadir Başkan diyor ki; yok işte şunun borcunu aldık, yok bunun borcunu üstlendik, borçlu geldi. Değil arkadaş. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Sorun şu JAYKA kredisi diye bir kredi var, TESKİ’nin üstlendiği. Doların ucuz olduğu zaman, bu ticareti bilmekle alakalı öngörüyle alakalı bir şey. Dolar bazlı krediyi TL’ye çevirmiş olsaydı hiçbir sorun kalmayacaktı. Masa başındaki adamlar dolar kuru yükseliyor, başka bir yerlerden TL fonu bulalım Dolar fonunu kapatalım dese, yine böyle bir şey olmayacak. Yani yine kendi iş bilmezlikleri. Alıyor hesap makinesini, çarpıyor biz bu kadar borç aldık diyor, şu kadar Dolar ya. Bugünkü Dolarla çarpıyor. Aldıkları borç 140 Milyon lira. Biz onlara Naip Barajını devrettik. O günkü şartlarla, bugün yapmaya kalksalar 1.5 Milyar TL. Sen 8 yıldır bir tane baraj yapmamışsın. Devlet Naip Barajını yapıyor, al kardeşim işlet buradan aldığın parayla bana paramı öde ben de başka yerlere baraj yapabileyim diyor. Ama bunların öyle bir derdi yok ki. Yani maalesef ne ekonomiden anlıyor, ne ticaretten anlıyor, ne inşaattan anlıyor, ne amelelik ten anlıyor. Hiçbir şeyden anlamıyorlar. TESKİ idarecilerinin becerebildikleri en iyi şey sadece yalan söylemek, iyi yalan söylüyorlar. İyi palavracılar yani” dedi

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