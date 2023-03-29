14 Mayıs'tan önce en kritik görüşme! Kılıçdaroğlu Muharrem ince görüşmesi bugün...

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine sayılı günler kala ittifaklar cephesinde de hareketlilikler yaşanıyor. CHP’den istifa edip Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce 100 bin imzayı toplayarak 4 Cumhurbaşkanı adayından biri oldu. İnce, seçime girmeyip millet ittifakının adayı Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek mi? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce’ye ne teklif edecek? Bütün bu soruların cevabı 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 17.00’de gerçekleşecek zirve sonrasında yapılacak açıklamalarda belli olacak.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesine ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Bu görüşmenin 14 Mayıs seçimlerine giderken yapılacak en kritik görüşmelerden biri olduğunu belirten Selvi "Muharrem İnce kendisi kazanamasa da kaybettirebilir. O nedenle Muharrem İnce’nin kararı Kılıçdaroğlu’nun kaderini belirleyecek. " dedi ve yazısında şunları kaydetti:

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığını açıkladığı toplantıda İnce’yi kürsüye, “Gel bakalım Muharrem” diye davet etmişti.

Seçime giderken Muharrem İnce’nin oyları yükselip Memleket Partisi anahtar parti konumuna yükselince Kılıçdaroğlu, İnce’nin kapısını çalmak zorunda kaldı. Böylece iş, “Gel bakalım Muharrem’den, geliyorum Muharrem”e döndü.

"Üzerinde büyük bir mahalle baskısı olmasına rağmen Muharrem İnce tecrübeli bir siyasetçi. Kemal Kılıçdaroğlu hangi önerilerle gelecek, ona bakacak.

Eğer Kılıçdaroğlu’nun çantasında İnce’yi ikna edecek teklifler yoksa ikna etmesi zor gözüküyor. Ama Kılıçdaroğlu yapıcı olarak yaklaşırsa yeni bir süreç başlayabilir."