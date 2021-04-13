14 emekli amiral, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Montrö bildirisini açıkladıktan sonra 5 Nisan günü gözaltına alınan 10 emekli amiral ile yaş durumu nedeniyle ifadeye çağırılan 4 emekli amiral sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

104 emekli amiralin imza attığı Montrö bildirisi ile ilgili soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat Ankara Adliyesi’nde savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ankara Terör Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekili Veysel'in yürüttüğü soruşturma kapsamında Emekli Amiral Ergun Mengi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, 13 emekli amiralden 3'ü için 'hastalık' gerekçesiyle il sınırları dışına çıkmaması' şeklinde 'adli kontrol', 9 şüpheli için ise 'ev hapsi' talep etti.

Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliği; emekli amirallerin 'yaş ve sağlık durumları, salgın koşulları ve dosya kapsamını' dikkate alarak savcılığın 'konutlarını terk etmeme' şeklindeki adli kontrol talebini reddetti. Alaettin Sevim, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Mustafa Özbey, Ramazan Cem Gürdeniz, Turgay Erdağ, Türker Ertürk, Ali Sadi Ünsal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Engin Baykal ve Nadir Hakan Eraydın hakkında yurt dışına ve il dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı uygulandı.

13 emekli amiral hakkındaki kararını dosya üzerinden veren hakimlik, savcılığın "Devletin güvenliğine veya Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçlamasıyla tutuklanmasını talep ettiği emekli Tuğamiral Ergun Mengi'nin ifadesini aldıktan sonra, yurt dışına ve il dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Emekli Tümamiral Ramazan Cem Gürdeniz, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Haklı tarafta, doğru tarafta olmak bunlar önemli. Bu kadar basit bir basın açıklamasından bu aşamaya gelmek de tam anlamıyla bir iletişim kazası. Ama bu kazanın nedenini bizde aramayın. Metin çünkü çok net, iyi niyetle hazırlanmış bir metin ama bu. Yine de hukuk sistemine, adalet sistemine ve polis teşkilatına kendi adıma teşekkür ediyorum." dedi.

Mengi’nin bildiriye ilişkin Whatsapp grubundan yazıştığı başka bir emekli amiral üzerinde durulduğu ve savcılığın soruşturmayı genişletebileceği öğrenildi.

Ne olmuştu?

104 emekli amiral 4 Nisan'da, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın "sarık ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin olarak ortak bir bildiri yayımlandı. Bildiride "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" denilirken, Tuğamiral Sarı'nın görüntülerine ilişkin olarak da "Kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" ifadesi kullanıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun bildiriye "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterirken, TBMM Başkanı Şentop da bildiri için "darbe çağrışımlı" nitelemesi yaptı.

Bildiri hakkında soruşturma başlatıldı. 10 emekli amiral gözaltına alınırken 4 emekli amiral de ifade vermek üzere Ankara'ya gitmişti.