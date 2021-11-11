banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Meğer kripto paralar harammış!
Meğer kripto paralar harammış!
Kocaelispor’a ceza yağdı
Kocaelispor’a ceza yağdı
Bakan Muş'tan 'milli para' açıklaması
Bakan Muş'tan 'milli para' açıklaması
Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret açıklaması
Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret açıklaması

125 bin fidan toprakla buluşturuluyor

Muğla’nın Bodrum ve Milas sınırı arasındaki Pina Yarımadası’nda Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi. Pina Yarımadası’na toplamda 125 bin fidanın dikileceği bildirildi.

Politika 11.11.2021, 18:08
125 bin fidan toprakla buluşturuluyor

Muğla’nın Bodrum ve Milas sınırı arasındaki Pina Yarımadası’nda Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi. Pina Yarımadası’na toplamda 125 bin fidanın dikileceği bildirildi.

“Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla Muğla’da 11 noktada fidan dikimi yapıldı. Muğla’da ana program 29 Temmuz’da çıkan yangında 78 hektar ormanlık alanın yandığı Muğla’nın Bodrum ve Milas sınırı arasındaki Pina Yarımadası’nda yapıldı.

Programa; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, “Orman Bölge Müdürlüğü olarak bölge ormanlarımızın korunması, geliştirilmesi, topluma çok yönlü faydalar sağlayacak şekilde yönetilmesi için durmaksızın çalışıyor, orman alanlarının arttırılması çabası içerisinde faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Muğla Milletvekilleri AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, yangın döneminde yangını söndürebilmek için devletin tüm imkanları ile seferber olduğunu ifade ederek şimdi de yanan alanların yeşillendirilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı da yaptığı konuşmada, “Biz ağaçla, yeşille, toprakla dost bir milletiz. Son nefesinde ağaç dikmeye özendirilen, tabiatı korumayı hayırlı işlerden sayan bir medeniyetin, bir kültürün evlatları olarak toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu Milli Ağaçlandırma Seferberliği ile gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha da sağlıklı ve yaşanabilir kılmayı hep birlikte hedefliyoruz” dedi.

“Muğla’daki yanan her yeri metrekare bırakmadan her metrekaresini hep beraber yeşillendireceğiz”

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise yaptığı konuşmadan şunları söyledi:

“Yaklaşık 3 ay evvel burada ülke olarak Muğla olarak, talihsiz bir süreç yaşadık ve bir afetle karşılaştık. Bu karşılaştığımız afet karşısında Muğlalı hemşerilerimin birliğini, beraberliğini, hassasiyetini, gayretini, çabasını, fedakarlığını müşahede etme imkanımız oldu. Muğla Valimiz, milletvekillerimiz, kadını, erkeği, sivil toplum kuruluşlarımız Muğla’daki yangınları söndürmek için orman teşkilatına destek oldu. Muğla’nın dört bir tarafında çıkan orman yangınlarını hep beraber söndürdük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve alkışlıyorum. Sizlerle beraber yine el birliğiyle nasıl afete karşı mücadele ettiysek bugün festival havasında bir bayram havasında da el birliğiyle inşallah Muğla’daki yanan her yeri metrekare bırakmadan her metrekaresini hep beraber yeşillendireceğiz. 11 Kasım Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Ağaçlandırma Bayramı olarak ilan edildi. O nedenle bugün burada olduğu gibi Türkiye’nin 81 ilinde bayram havasında ağaçlandırma seferberliği yapıyoruz. Yanan yerlerimiz öncelik olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanını ağaçlandırıyoruz. Tarım Orman Bakanlığı olarak, Orman Teşkilatı olarak Türkiye’de yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde yıllık ortalama 350 milyon ağacı, fidanı toprakla buluşturuyoruz. Şuan da rakamlara göre dünyada orman varlığını arttıran 3’üncü ülkeyiz. Bu başarı hepimizin, hep beraber devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu afetin meydana geldiği ilk andan itibaren bizleri talimatlandırdı ve her türlü imkanı bu afet için seferber etti. Bugünde talimatlandırdı, çünkü Muğla bu anlamda verdiği mücadele kapsamında inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızla biraz sonra canlı bağlantıyla bağlanacağız. Muğla’daki hemşehrilerimizin Muğla’ya nasıl sahip çıktığını hep Türkiye’ye hem de dünyaya göstereceğiz. Orman teşkilatı olarak, her anımızı ormanlarımızı korumaya yönelik çalışmalarımızla zenginleştiriyoruz. Fidanlarımızı diktikten sonra, bunların bakımıyla beraber 1 yıl içerisinde buralar yemyeşil olacak.”

“Bu güruhun yalanları ve iftiralarına karşı bugün buradan önemli bir mesaj vermiş olacağız”

Orman dikim etkinliğinin Pina Yarımadası’nda yapılmasının çok anlamlı olduğunu dile getiren Metin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de bir güruh var, bu güruh ne yazık ki yalanı iftirayı karakter haline getirmiş güruh. Yalan ve iftirayla da her defasında çıkan bu yangınları bu afetleri ne yazık ki başka türlü şekilde lanse etmekte. O nedenle burası anlamlı bir yer. Burası denize nazır, denize sıfır bir yer. Çünkü bu güruhun yalanları ve iftiralarına karşı bugün buradan önemli bir mesaj vermiş olacağız. Anayasanın 169’uncu maddesi gereği ormanlarımız ve özellikle yanan bölgeler tam koruma altına alınmış olmasına rağmen her yangın döneminde her yangından sonra ne yazık ki bu iftiraları atmaya devam ettiler. Her zaman olduğu gibi o yalan ve iftiralarını da yine o yangını söndürdüğümüz gibi bugünde o yalanları söndürmüş olacağız. Hep beraber buraları yeniden ihya edeceğiz bir daha ki geldiğimizde bu yeşil bütünlüğü tekrar sağlamış olacağız.”

Konuşmaların ardından katılımcılar fidan dikti. Fidan dikimine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantı yaptı.

Etkinlikte öğrenciler öğretmenleri, jandarma ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ile fidan dikti, diktikleri fidanlara can suyu verdi. Öğrenciler, fidanları toprakla buluşturmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Fidan dikimine Mumcular’dan katılan Durusu Başgeçit, “Buraya ağaç dikmek için geldik. 15 tane ağaç diktim, çok mutluyum. Daha önce birkaç kez daha katılmıştım. Ağaç dikmek çok güzel bir duygu. Buranın yangınını hatırlıyorum çok kötüydü. Mumcular’da da çok kötü yangın çıkmıştı. Oraya da yardımda bulunmuştuk” diye konuştu.

Milas Mehmet Akif Ersoy Lisesi’nden gelen Berivan Akkar, ağaç dikmenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, “Yazın çıkan yangınlar çok kötüydü. Hepimiz çok korkmuştuk. Şimdi yararımız dokunuyor” şeklinde konuştu.

Pina Yarımadası’na toplamda 125 bin fıstıkçamı, kızılçam ve servi türlerinin yanında ceviz, badem, keçiboynuzu ve defne gibi fidan türlerinin dikileceği öğrenildi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6