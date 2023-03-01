11. Cumhurbaşkanı Gül: “Devletimizin bütün organları el birliği ile büyük bir çalışma içerisinde"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Devletimizin bütün organları el birliği ile büyük bir çalışma içerisinde. Vali, mülkü idare amirleri, belediye başkanları, herkes elinden gelen her şeyi yapıyor” dedi.

Malatya programı çerçevesinde AFAD Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret eden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Vali Hulusi Şahin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’dan bilgi aldı. Daha sonra kent merkezinde yıkılan binaların enkazında inceleme yapan Gül, Malatya Büyükşehir Belediyesi binası arkasında kurulan çadır kenti ziyaret ederek, depremzedelerle bir araya geldi. Soykan Parkı’nda açıklamalarda bulunan Abdullah Gül, depremin büyük felaket olduğunu belirterek, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet diledi. Devletin bütün organlarıyla büyük çalışma içerisinde olduğunu belirten Gül, “Devletin, kamunun gücü büyük tabii. Hem güç, hem sorumluluğu var. Dolayısıyla elinden gelen her şeyi yapacak, koşturacak. Devleti ve kamuoyu da yalnız bırakmamak gerekir böyle büyük afetlerde. O zaman sivil toplum örgütlerine çok iş düşüyor. Sivil toplum daha esnek olabiliyor, daha çabuk yetişebiliyor. Daha küçük yerlere hemen koşabiliyor. Dolayısıyla onları da hep desteklemek, teşvik etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Depremlerden ders alınması gerektiğini belirten Gül, “Deprem bölgesindeyiz. O zaman bunun bilinci içerisinde, yasal zorunluluk haline her şeyi yerine getirmemiz lazım. Ne kadar bilinçlendirsek, yasal zorunluluk haline getirmek gerekiyor. Onun için herkese, devlete, millete, sivil topluma, ticaret hayatına, hepimize büyük görevler düşüyor. Bundan bu acı dersi çıkartıp, bundan sonraki felaketlerde bu acılar hep çekilmez. Bir kez daha herkese geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.