Bilecik Barosu’nun gerçekleştirilen16’ncı genel kurulunda, iki adayın yarıştığı seçimde mevcut başkan Halime Kahraman yeniden başkan seçildi. Üst üste 10’uncu kez Baro Başkanlığı seçilen Halime Kahraman tarihe geçti.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan seçimde mevcut başkan Halime kahraman ve Hasan Şahin başkanlık için yarışan isimler oldu. 153 delegenin oy kullandığı seçimde Halime Kahraman 75, Hasan Şahin ise 70 oy alırken 8 geçersiz oy sayıldı.

Seçimi yeniden kazanmanın mutluluğunu taşıdığını belirten Kahraman, “Bunca yıllık meslek hayatımda öğrendiğim bir şey var ki doğru yolsa kimse kaybolmamıştır. Bu onurlu göreve bir kez daha layık görülmenin haklı gururunu taşıyorum. Bilecik Barosu mensubu sevgili meslektaşlarıma yürekten teşekkürlerimi sunarım. Her zaman altını çizdiğim ve hissettiğim gibi biz büyük bir aileyiz” dedi.

Öte yandan, Kahraman, 2 yılda bir yapılan seçimde Türkiye’de kesintisiz 10 dönemdir başkanlık yapan tek isim olarak tarihe geçti.