Polislerin gözü önünde yayaya çarptı

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçen kadına çarptı. Polislerin gözü önünde meydana gelen kazada kadın yaralanırken, aynı esnada karşıya geçmeye çalışan bir erkek ise adım farkıyla kazadan yara almadan kurtuldu