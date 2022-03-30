banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Pinhani konserinde kavga...

Güncel 30.03.2022, 13:57
Pinhani konserinde kavga...
1/3

Esenyurt'ta İBB'nin organize ettiği Pinhani müzik grubu konserinde iki grup arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.