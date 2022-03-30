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Pinhani konseri sırasında kavga.

Güncel 30.03.2022, 11:12
Pinhani konseri sırasında kavga.
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Esenyurt'ta İBB'nin düzenlediği Pinhani müzik grubunun sahne aldığı konser sırasında iki grup arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.