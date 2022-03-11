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Pierre Loti'de masalsı kar manzarası

Güncel 11.03.2022, 12:44
Pierre Loti'de masalsı kar manzarası
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İstanbul`un neredeyse tamamı beyaz örtü ile kaplanırken, Pierre Loti Tepesi ve Haliç'te ise masalsı görüntüler oluştu.