Kurul, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından sosyal medya açıklamaları nedeniyle Trabzonspor'a 2 milyon TL para cezası verdi. Trabzonspor’un, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalarının ardından aldığı cezanın yanı sıra, kulüp idarecisi Taner Fikret Saral'a da 1.5 milyon TL para cezası ve 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Bunun dışında, Beşiktaş’a 930 bin TL, Kasımpaşa’ya 525 bin TL, ve Fenerbahçe’ye 168 bin TL para cezası uygulandı. PFDK, bu cezaları kulüp taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar ile maçlar sırasında statüye aykırılık nedeniyle verdi.

Adana Demirspor - Kayserispor Maçı Ceza Listesinde

PFDK, 4 Nisan 2025’te oynanan Adana Demirspor - Kayserispor maçında da cezalar kesmişti. Adana Demirspor görevlisi Ferdi Eryılmaz, rakip takım sporcularına hakaret ettiği gerekçesiyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Kayserispor Kulübü, taraftarlarının çirkin tezahüratları nedeniyle 300 bin TL para cezası ile cezalandırılırken, Onurcan Piri ve Gökhan Sazdağı da hakaret ve faul nedeniyle cezalandırıldı.

Çirkin Tezahüratlar ve Elektronik Bilet Yasakları

Süper Lig'de çirkin ve kötü tezahüratlar konusundaki cezalar da dikkat çekici. Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında taraftarların neden olduğu olumsuz tezahüratlar nedeniyle kulüplere ciddi cezalar verilirken, bu tezahüratlarda bulunan taraftarların elektronik bilet kartları da bloke edilerek, bir sonraki misafir kulüpleri olduğu maçlarda stadyuma girişleri engellendi.

Diğer Cezalar ve İhtarlar

Corendon Alanyaspor, Bodrum FK maçında sahada izinsiz gösteri yapılması nedeniyle ihtar cezası aldı. Ayrıca, Fenerbahçe - Trabzonspor maçında da taraftarların çirkin tezahüratları ve statü ihlalleri sonucu Fenerbahçe'ye 168 bin TL para cezası verildi.

PFDK'nın aldığı bu kararlar, futbolun ve sporun düzenini koruma adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Süper Lig kulüpleri ve taraftarlar, önümüzdeki dönemde daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha görmüş oldu.