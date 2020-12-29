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'Parka gidecekmiş 2 gözümün çiçeği, maske taksa bari'

Güncel 29.12.2020, 12:25
'Parka gidecekmiş 2 gözümün çiçeği, maske taksa bari'
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19 Mayıs Belediyesi, korona virüsü (Kovid-19) önlemlerine dikkat çekmek için Yeşilçam sanatçılarının repliklerinden oluşan afişleri reklam panolarına asarak, vatandaşlara temizlik maske, mesafe, çağrısı yapıyor.