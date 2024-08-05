Atıcılıkta Sena Can kadınlar skeet elemeler ilk gününde 75 atışta 65 isabet sağladı.

Atletizmde Ersu Şaşma erkekler sırıkla atlama elemelerinde 5.75m'lik atlayışıyla finale yükseldi. Erkekler 100m seçmelerinde Kayhan Özer serisini 10.34’lük derecesiyle 7. sırada bitirerek Oyunları tamamladı.

Bisiklet erkekler yol yarışında Burak Abay yarışı tamamlayamadı.

Boks kadınlar 50kg çeyrek finalinde son Olimpiyat ikincimiz Buse Naz Çakıroğlu Finlandiyalı rakibi Pihla Kaivo-Oja’yı 5-0 yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Kadınlar 66kg çeyrek finalinde son Olimpiyat Şampiyonumuz Busenaz Sürmeneli Taylanlı rakibine 4-1 yenilerek Oyunları tamamladı.

Judoda karma takımımız son 16 turunda Koreli rakiplerine 4-1 yenilerek elendi.

Okçulukta Elif Berra Gökkır bireysel kadınlar son 16 turunda Japon rakibi Satsuki Noda’yı 6-4 yenerek yükseldiği çeyrek finalde Koreli Hunyoung Jeon’a 6-2 mağlup olarak Oyunları tamamladı.

Yelkende ILCA 6’da Ecem Güzel Dördüncü yarışı 21, beşinci yarışı 22, altıncı yarışı 9. sırada bitirdi. Üçüncü günü genel klasmanda 43 sporcu arasında 18. sırada tamamladı. ILCA 7’de Yiğit Yalçın Çıtak beşinci yarışı 22, altıncı yarışı 9. sırada bitirdi. Üçüncü günü genel klasmanda 43 sporcu arasında 16. sırada tamamladı. Alican Kaynar ve Beste Kaynakçı’dan oluşan Nacra 17 Karma takımımız ilk yarışını 19, ikinci yarışını 13 ve üçüncü yarışını 17. sırada bitirdi. İlk günü genel klasmanda 19 takım arasında 17. sırada tamamladı. Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu’ndan oluşan 470 karma takımımız ise üçüncü yarışını 15, dördüncü yarışı 8. sırada bitirdi. İkinci günü genel sıralamada 15. tamamladılar.

Yüzmede erkekler 1500m serbest stil seçmelerinde Kuzey Tunçelli 14:45.27'lik derecesiyle toplam 4 seri sonunda 5. sırada yer aldı ve finale yükseldi. Kuzey Tunçelli Olimpiyat tarihimizde finale yükselen ilk yüzücümüz oldu. Emir Batur Albayrak ise 15:23.21'lik derece ile 23.oldu.