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Pandemide iş yerini çiftliğe çevirdi

Güncel 09.12.2020, 21:22
Pandemide iş yerini çiftliğe çevirdi
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Kahramanmaraşlı kaporta ustası, işleri azalınca kaz, ördek ve tavuk gibi kanatlılar yetiştirmeye başladı