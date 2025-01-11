5 Ülkeye 170 Bin Dolarlık İhracat

Bu sezon Türkiye, Eylül-Aralık aylarında Romanya, Bulgaristan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkmenistan’a toplamda 69 bin 980 kilogram palamut ihraç ederek 168 bin 47 dolar döviz geliri elde etti.

En fazla ihracat 61 bin 299 dolarla Romanya’ya yapılırken, Türkmenistan’a yapılan ihracat yalnızca 2 bin 712 dolarda kaldı.

Geçen Yıla Göre Artış Var

2023 yılının aynı döneminde yalnızca Bulgaristan ve Azerbaycan’a 40 bin 300 kilogram palamut ihracatı gerçekleştirilmiş, bu ihracattan 70 bin 470 dolar gelir sağlanmıştı. Yeni sezonda ihracat yapılan ülke sayısının artması ve gönderilen ürün miktarının yükselmesiyle ihracat geliri de yaklaşık 2,5 kat artış gösterdi.

İhracat Potansiyeli Yeterince Kullanılamadı

Bu yılki bereketli av sezonu, iç piyasada fiyatları düşürürken, palamut ihracatının toplamda 170 bin dolarda kalması, ihracat potansiyelinin tam anlamıyla değerlendirilemediğini ortaya koydu. Uzmanlar, balıkçılık sektöründe daha fazla pazar oluşturulması ve ihracat altyapısının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Romanya Lider, Türkmenistan Geride Kaldı

Türkiye’den palamut ihracatında en büyük pay Romanya’ya ait olurken, Türkmenistan ise en az ihracat yapılan ülke oldu. Romanya’ya 30 bin kilogramdan fazla palamut ihraç edilirken, Türkmenistan’a yalnızca 1.2 ton palamut gönderildi.

Balık avı sezonunun devam ettiği süreçte, gelecek aylarda ihracatın daha yüksek rakamlara ulaşması için çalışmaların artırılması bekleniyor.