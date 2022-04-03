Şeref ÖZATA

PAKİSTAN !!!



Türkiye son 10 yılda nelerle uğraşmadı ki...

2011 seçimleriyle meclise vekil sokmayı başaran ABD destekli "Fetö terör örgütü" eylemleri, önce devletin önemli noktalarına kripto eleman atamalarıyla sinsice devam etti.

Ardından Taksim'de çevre düzenlemesi sırasında sökülen "üç ağaç" bahane edilerek meşhur 'GEZİ EYLEMLERİ' başlatılmıştı. Kökü dışarıdan beslenen ne kadar illegal terör örgütü varsa Taksim meydanında toplandı, eylemlere başladı. Devlete ait araçlar yakılmaya esnafın dükkanları yağmalanmaya başlamıştı. Yıllar sonra bu eylemlerin perde arkasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık serbest bırakılsın dediği "Osman Kavala"nın olduğu, bu yüzden tutuklu yargılandığı mahkeme kayıtlarına geçti. Gezi Parkı eylemleri daha başlamadan bir kaç gün öncesinde Başta aralarında Fox'un da oldugu Amerikan medyası meydana hakim binalara yerleşerek Taksim'den 24 saat yayına başlamıştı. Taksim'in sembol binası Atatürk Kültür Merkezi duvarları illegal terör örgütlerinin dev afişlerinin asıldığı açıkhava reklam panosuna dönüştürülmüştü. PKK bayrakları APO resimleri Taksim meydanının vazgeçilmez haber konuları oldu. İlk olarak masum bir çevre direnişi gibi görünen bu olayı sona erdirmek için hükümet yetkilileri eylemi düzenleyenlerin temsilcileriyle görüşme yaptı. Eylemi yapan grupların temsilcileri Taksim platformu adı altında isteklerini açıkladılar. Meselenin Taksim'de 3 ağaç sökümü olmadığı gün yüzüne çıktı.

Eylemcilerin istekleri,

3 köpru ( yavuz Sultan Selim ) yapılmasın ile başladı. "Taksim Platformu" adı verilen bir grup ile hükümet yetkilileri arasında görüşmelerde istekler şöyle sıralandı.

Üçüncü Havalimanı projesi durdurulsun

Nükleer santraller yapılmasın

Tüp geçit projesi durdurulsun

Üçüncü Köprü durdurulsun

Kanal İstanbul projesi yapılmasın

İstanbul-İzmir otoyolunun yapımının durdurulsun



Meğer Gezi Parkı eylemlerinin amacı Türkiye'nin MEGA PROJELERİ'nin durdurulmasıymış.

Gezi eylemleri bastırıldı. Davası hala nahkemede devam ediyor. Elbette vatan hainleri gereken cezaları alacak. Bundan hiç şüphemiz yok.

Turkiye'de Gezi eylemlerine benzer provalar Arap ülkelerinde, Asya ülkelerinde, Ukrayna'da da denendi. Tunus'ta ve Arap ülkelerinde adına "Arap Baharı" denildi.

Ukrayna, Kirgisistan, Özbekistan ve Kazakistan'da "Turuncu Devim" olarak sahnelendi. Ukrayna ve Kırgızistan'da turuncu devrim amacına ulaşmıştı. Kazakistan ve Özbekistan kısmen etkilendi.

Büyük oyun ,Türkiye'de Gezi'den sonra 15 Temmuz Fetö Darbe girişimiyle tekrarlandı. ABD'nin sivil toplum kuruluşlarıyla yapamadığı iktidar değişimini bu sefer askeri darbe ile 2016'da tekrar denedi. Türk halkı sokaklara çıkıp çıplak elle tankları durdurarak engelledi.

Sonrası malum...

ABD yeni oyunu Suriye'de kurdu. 50 binden dazla TIR dolusu silahı terör örgütlerine vererek yeni bir cephe açtı.Turkiye'yi güneyden Suriye üzerinden vuracaklardı. Türkiye bu yeni bölme senaryosuna karşı "Zeytin Dalı" ve "Barış planı" operasyonlarıyla cevap verdi.



Son 10 yılda Türkiye;

Suriye,Kuzey Irak, Azerbaycan -Karabağ'daki durumlarla ilgili mücadelesi sürüyor.

Son yıllarda Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve İsrail'in kışkırtmasıyla Avrupa'nın ve ABD'nin topyekûn Turkiye'nin üzerine geldiği "Akdeniz Mavi Vatan" olayı da hala sıcaklığını koruyor.



Boyle bir ortamda; Türkiye'nin cevresindeki sıcak gelişmeler ve gerginlik ve savaş çığırtkanlığı 24 Şubat 2202 de Karadeniz'e kaydı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgali dikkatleri Karadeniz'e çevirdi. Türkiye, Rusya Ukrayna savaşını durdurmak için barış çabalarının en üst düzeyde devam ettiriyor.

Barış Antlaşması'nın konuşulduğu bu günlerde Erdoğan ve Türk Dış işlerinin çabaları dünyanın ilgisini Türkiye ye çevirdi. Rusya lideri Putin ile Ukrayna Lideri Zelinski'nin Türkiye'de barış için masaya oturması bekleniyor.



Her şey tam da güzel oluyor dediğimiz bir anda Türkiye şimdi yeni bir sorunla daha karşı karşıya.

Dost ve kardeş ülkede iktidarda olan Türkiye'nin en yakın müttefiki durumundaki Pakistan başbakanı İmrankhan'a operasyon çekiliyor. Türkiye'nin Dost ve müttefik ülkesi Pakistan'da iktidardaki İmranKhan'ı (Mursi gibi) devirmek için ABD düğmeye basmış.

Durum karışık.

Erdoğan'ın ve Dışişleri bürokrasisinin bunca işin arasında mesaisini Pakistan'a da ayırması gerekiyor .

Pakistan'da iktidara seçimle gelen Başbakan İmranKhan, ancak seçimle sandıkta gitmeli. Suikast ya da darbe ile değil...

ABD ve batı, milletin sevdiği ülkesini seven, batıya boyun eğmeyen Liderleri kısa sürede yok etmek için her yolu deniyor.

Şimdi dünyanın tüm dikkatleri Ukrayna üzerindeyken ABD Pakistan'ı hedef noktası yapmış. Halkın Oylarıyla seçilen İmrahKhan'a yapılnak istenen asker sivil karışımı darbe şimdilik Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan İmranKhan'ın isteği ile Bugün meclis fesh etmesiyle engellendi.cPakistan'da Anayasa gereği 90 gün içinde erken seçim yapılacak.

İnşallah orada ABD ve yerli isbirlikçileri Pakistan halkından büyük bir tokat yerler. Pakistan'ın yerli işbirlikçileri gereken cezalara çarptırılır. Allah vatan düşmanlarına fırsat vermesin.



Müslüman ülkeler artık Avrupa'ya Amerika'ya uşaklık etmemeli.

Hainlere Allah fırsat vermesin.

Amin...