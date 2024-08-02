Ankara Büyükelçiliğince, Büyükelçi Yousaf Junaid ev sahipliğinde düzenlenen "Mango Festivali"nde misafirlere Pakistan’a özgü mango tatlıları ikram edildi. Etkinliğe, Türk diplomatlar, yabancı misyon şefleri, Ankara Valisi Vasip Şahin ve basın mensupları katıldı.



Etkinlikte konuşan Büyükelçi Junaid, Pakistan mangolarının tadını ve egzotikliğini vurgulayarak, mango için "meyvelerin kralı" benzetmesini yaptı. Pakistan'ın dünyanın en büyük 5. mango üreticisi ve 7. en büyük mango ihracatçısı olduğunu belirten Junaid, Pakistan'da Sindhri, Anwar Ratol, Langra, Maldah, Dusehri, Fajri ve diğerleri de dahil olmak üzere 200'den fazla yüksek kaliteli mango çeşidi üretildiğini kaydetti.