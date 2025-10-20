İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kongrenin durdurulmasına ilişkin kararının ardından süreci değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kongrenin planlandığı gibi yapılmasına hükmetmişti. Bu kararın ardından, CHP İstanbul İl Kongresi Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde büyük katılımla gerçekleştirildi.

Gece saatlerine kadar süren oy sayımı sonucunda 540 geçerli oyun 536’sını alan Özgür Çelik, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden İstanbul İl Başkanı oldu.

Kongreye, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, İBB Başkanvekili Nuri Şahin, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Kahraman ve çok sayıda partili katıldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından partililere seslenen Çelik, “Katılım gösteren, emek veren tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu kongre bir son değil, yeni bir başlangıçtır. İstanbul’da örgütümüzle birlikte daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğiz” dedi.

CHP İstanbul’da yeni dönem

Yeniden seçilmesiyle birlikte ikinci kez göreve başlayan Özgür Çelik’in, önümüzdeki dönemde yerel seçim hazırlıkları, örgütlenme stratejisi ve gençlik politikaları üzerine yoğunlaşması bekleniyor.